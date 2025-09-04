وزیر توانائی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات، شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو

اسلام آباد:
وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے ملاقات کی، جس میں شعبے میں سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وفد کی قیادت ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر انرجی جونہو ہوانگ کر رہے تھے۔ اس اہم ملاقات میں شعبہ توانائی میں اصلاحات، ڈسکوز کی نجکاری اور پی پی پی ماڈل پر بات چیت ہوئی۔
وفاقی وزیر اویس لغاری نے وفد کو بتایا کہ پہلے مرحلے میں 3 ڈسکوز کی نجکاری کی جائے گی۔ حکومت سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تکنیکی شراکت داری بھی چاہتی ہے۔ حکومت صاف اور قابل تجدید توانائی پر توجہ دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وقت سے پہلے تقریباً 2800 میگاواٹ فوسل فیول پلانٹس بند کر دیے ہیں۔ ان پلانٹس کو بند کر کے ماحولیاتی ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا۔
اے ڈی بی کے ڈائریکٹر انرجی جونہو ہوانگ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے توانائی کے شعبے کے لیے 130 ملین ڈالر کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر 30 ملین ڈالر فوری دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے گرین فنانسنگ اقدامات کو سراہتے ہیں۔
وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ توانائی کے منصوبوں میں شفافیت، پائیداری اور جدید ٹیکنالوجی بنیادی اصول ہوں گے۔ ہمارا مقصد عوام کو سستی اور پائیدار بجلی فراہم کرنا ہے۔