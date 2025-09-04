پاکستان میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

پی پی ایل نے جدید ٹیکنالوجیز اور تکنیکی صلاحیتوں کے ذریعے کامیابی سے حاصل کی ہے، پی پی ایل

اٹک:

پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ (پی پی ایل) نے پنجاب کے ضلع اٹک میں واقع ڈھوک سلطان-03 کنویں میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کرلیے۔

پی پی ایل کے مطابق ڈھوک سلطان بلاک میں ہونے والی تاریخی دریافت نہ صرف پی پی ایل اور اس کے شراکت دار گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے بلکہ پوٹھوہار خطے میں قدرتی طور پر فریکچرڈ کاربونیٹ میں تیل کی دوسری گہری دریافت ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ یہ دریافت ارضیاتی، جیو طبیعاتی اور ریزروائر انجینئرنگ ڈیٹا کے تجزیوں اور انضمام کا نتیجہ ہے جس سے کنویں کے ڈیزائن کو بہتر بنا کر کھدائی کی دشواریوں پر قابو پایا گیا۔

پی پی ایل نے ڈھوک سلطان بلاک میں آپریٹر کی حیثیت سے 75 فیصد اور جی ایچ پی ایل 25 فیصد کاروباری شراکت کے ساتھ 18 جنوری 2025 کو ڈھوک سلطان-03 کی کھدائی کا آغاز کیا تھا اور 5،815 میٹر کی گہرائی تک کھدائی کی گئی۔

اس ضمن میں بتایا گیا کہ پٹالا اور لوک ہارٹ فارمیشنز میں ہائیڈروکاربن کی جانچ کے نتائج انتہائی حوصلہ افزا تھے، ایک ہزار 147 پی ایس آئی جی ویل ہیڈ فلونگ پریشر اور64 /32 انچ چوک پریومیہ 1,469 بیرل تیل، یومیہ 2.56 ایم ایم سی ایف گیس اور 813 پی ایس آئی جی ڈبلیو ایچ ایف اور64 /48 انچ چوک پریومیہ 2،113 بیرل تیل اور یومیہ 4.13 ایم ایم سی ایف گیس حاصل ہوئی۔

پی پی ایل نے بتایا کہ یہ پیش رفت پوٹھوہار-کوہاٹ ذیلی بیسن میں ہائیڈرو کاربن کی موجودگی کی نشان دہی کرتی ہے، جس سے پی پی ایل نے جدید ٹیکنالوجیز اور تکنیکی صلاحیتوں کے ذریعے کامیابی سے حاصل کیا ہے۔

منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او پی پی ایل عمران عباسی نے کہا کہ یہ دریافت پی پی ایل کی مہارت، استقامت اور توانائی کے تحفظ کے عزم کا ثبوت ہے جو ادارے کی جدید تکنیکی صلاحیت کا اظہار ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس دریافت سے درآمدی توانائی پر ملک کے انحصار میں کمی اور قیمتی زرمبادلہ کی بچت ممکن ہوسکے گی۔
