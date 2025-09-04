سہ فریقی سیریز: پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دیدی

یو اے ای کی ٹیم 172 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنا سکی، پاکستان کے ابرار احمد نے 4 وکٹیں لیکر نمایاں

ویب ڈیسک September 04, 2025
(تصویر: اماراتی کرکٹ بورڈ)

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پانچویں میچ میں پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دے دی۔

شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں یو اے ای کی ٹیم 172 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنا سکی۔

یو اے ای کی جانب سے علی شان شرفو 68 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان محمد وسیم 19، حیدر علی 12، ایتھن ڈی سوزا 9، آصف خان 7، ہرشت کوشک 3 اور راہول چوپٹرا 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

دھروو پراشر 18 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز اسکور کیے۔

پاکستان کی جانب سے فخر زمان77 رنز ناٹ بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نواز 37 رنز ناٹ آؤٹ اسکور کر کے پویلین لوٹے۔

صاحبزادہ فرحان 16، محمد حارث 14، صائم ایوب 11، کپتان سلمان آغا 7 اور حسن نواز 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

یو اے ای کی جانب سے حیدر علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ محمد روہید، دھروو پراشر اور جنید صدیقی نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
