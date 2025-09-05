کوئٹہ: سنتھیٹک منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث گروہ گرفتار، 25 کلو گرام آئس برآمد

گرفتار منشیات اسمگلرز کو برآمد شدہ منشیات سمیت اے این ایف پولیس اسٹیشن کوئٹہ منتقل کردیا گیا

صالح مغل September 05, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

اے این ایف نے کوئٹہ میں کاروائی کرتے ہوئے سنتھیٹک منشیات اسمگل کرنے میں ملوث گروہ کو گرفتار کرکے 25 کلو گرام میتھ ایمفیٹامائن (آئس) برآمد کرلی۔ 

قومی اور عسکری قیادت کی خصوصی ہدایت پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی سنتھیٹک ڈرگس کے خلاف مہم جاری  ہے۔ یہ مہم ان ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشنز کے خلاف ہے جو مصنوعی (سنتھیٹک) منشیات بالخصوص میتھ ایمفیٹامائن (آئس) کی تیاری اور ترسیل میں ملوث ہیں۔ یہ منشیات نوجوان نسل، معاشرے اور بین الاقوامی منڈیوں کیلئے سنگین خطرہ ہے۔

 خفیہ کارروائی میں اے این ایف نے ایک ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشن (جس کی قیادت  چاغی کے حاجی رشید اور اس کا بھائی عبدالباری کر رہے تھے) کا خاتمہ کردیا۔  یہ گروہ اپنے فرنٹ مین عبدل باقی اور متعدد ساتھیوں کے ساتھ بارابچہ کے علاقے میں میتھ ایمفیٹامائن کی تیاری اور بعد ازاں اس کی ترسیل چاغی اور ملک بھر میں کرنے میں ملوث تھا۔  

اے این ایف ٹیم نے کوئٹہ کے علاقوں ایئرپورٹ چوک، ویسٹرن بائی پاس پر کامیاب کارروائی کی، اس دوران 2 گاڑیاں روکی گئیں جن سے سات ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن میں گروہ کا سربراہ اس کا شریک اور کئی فرنٹ مین اور کیریئر شامل ہیں۔

 گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 25 پیکٹس میتھ ایمفیٹامائن (آئس) برآمد ہوئی جس کا وزن فی کس 1 کلوگرام تھا یوں کُل 25 کلوگرام (آئس) برآمد ہوئی۔ گرفتار منشیات اسمگلرز کو برآمد شدہ منشیات اور ضبط شدہ گاڑیوں سمیت مزید قانونی کارروائی کیلئے اے این ایف پولیس اسٹیشن کوئٹہ منتقل کردیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد، خیبرپختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

پنجاب میں وائلڈ لائف سروے کا نیا مرحلہ، نباتات کی گنتی شروع

Express News

ملک بھر میں ضلعی انتظامیہ کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی سے رواں سال 3 ہزار افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کردیا گیا

Express News

پاکستان میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

Express News

سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو