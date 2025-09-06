گھریلو فضا کو آلودگی سے پاک کرنے والے 2025 کے بہترین آلات

آلات کی فہرست ماہرین کے جائزے کے مطابق ترتیب دی گئی ہے

ویب ڈیسک September 06, 2025
جیسے جیسے دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہورہا ہے، ویسے ہی گھروں میں اس آلودگی سے نجات بھی ضروری ہوگئی ہے۔

اسی حوالے سے درج ذیل 2025 کے بہترین ایئر پیوریفائرز کی لسٹ دی جارہی ہے۔ یہ لسٹ ماہرین کے جائزے کے مطابق ترتیب دی گئی ہے۔

Dyson Purifier Cool TP10

ماہرین نے اس کو 2025 کا بہترین کُلی طور پر ایئر پیوریفائر قرار دیا ہے۔ فضائی صفائی کے علاوہ ٹھنڈی ہوا کا فیچر بھی فراہم کرتا ہے اور درمیانے حجم کے کمروں کے لیے مناسب ہے۔

Rabbit Air A3 Ultra Quiet

یہ ماہرین اور Forbes کی جانب سے "بہترین کسٹمائیزیشن" والی ڈیوائس قرار دی گئی ہے۔ اس کے فلٹرز کو آپ اپنی ترجیحات کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں اور یہ دیوار پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔

Levoit Core 600S

الرجی کے مریضوں کے لیے بہترین یہ ماڈل خاموش آپریشن، مؤثر ہیپا فلٹریشن اور اسکن ایریا کے لحاظ سے درمیانے کمروں کے لیے موزوں ہے۔

Blueair Blue Pure 211i Max

اس کی بڑی کمرے کی کوریج، موثر فلٹریشن اور توانائی کی بچت کی خصوصیات نے اسے شہری ماحول کے لیے مطابقت پذیر بنادیا ہے۔

Turonic PH950

اگر آپ خشک ماحول میں رہتے ہیں تو یہ 8 اسٹیج ہیپا فلٹریشن کے ساتھ نمی برقرار رکھنے والا ماڈل ہے۔ یہ 4,200 اسکوئر فٹ تک کے کمروں کے لیے کافی موثر ہے۔
