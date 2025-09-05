آئی پی ایل کے بعد ایک اور بھارتی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں میچ فکسنگ کا انکشاف

بھارت میں منعقد ہونے والی یو پی ٹی 20 لیگ پر عائد ہونے والے میچ فکسنگ کے الزامات نے کرکٹ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایونٹ میں شامل ایک ٹیم کاشی ردراز کے ٹیم منیجر ارجن چوہان نے دعویٰ کیا کہ ان کو ایک بُکی نے اپنا مطالبہ ماننے پر ایک کروڑ روپے کی پیشکش کی۔
الزامات کے مطابق ایک شخص (جس نے خود کو لکھنؤ میں بطور بُکی متعارف کرایا تھا) نے منیجر سے رابطہ کر کے ایک کھلاڑی کی خراب پرفارمنس کا مطالبہ کیا۔
ذرائع کے مطابق الزامات کی بنیاد پر لکھنؤ کے سشانت گالف سٹی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔
درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق ایک شخص نے ٹیم منیجر کو انسٹاگرام آئی ڈی @vipss_nakrani سے رابطہ کیا اور خود کو ایک بڑا بُکی بتایا۔
ایف آئی آر میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ بُکی نے منیجر کو میچ میں کم از کم 50 لاکھ روپے کمانے کی لالچ بھی دی۔