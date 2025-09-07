دریائے سندھ میں پانی کی آمد اور اخراج میں زبردست اتار چڑھاؤ، تازہ ترین اعداد و شمار جاری

سکھر بیراج میں بھی پانی کی سطح میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے جس کا اثر اطراف کے علاقوں پر پڑ رہا ہے

ویب ڈیسک September 07, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پراونشل رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل نے سندھ کے مختلف بیراجوں اور دریاؤں میں پانی کی آمد و اخراج کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق صوبے میں پانی کی صورتحال میں شدید تبدیلی آئی ہے۔

پراونشل رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل کے مطابق تریموں بیراج پر گذشتہ 12 گھنٹوں میں پانی کی آمد 112,576 کیوسک کے اضافے کے ساتھ 488,169 کیوسک تک پہنچ گئی، جس سے بیراج پر پانی کا اخراج بھی بڑھ کر 488,169 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

پنجند بیراج پر پانی کی آمد اور اخراج 345,047 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جس سے گڈو اور سکھر بیراج کے حالات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔

یہ بیراج سندھ کے اہم ترین بیراجوں میں شمار ہوتے ہیں جہاں پانی کا بہاؤ مسلسل نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔

گڈو بیراج پر پانی کی آمد 366,151 کیوسک اور اخراج 328,487 کیوسک ریکارڈ کیا گیا اور ممکنہ طور پر آج اس بیراج سے بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔

اس میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے لیکن پھر بھی پانی کی سطح میں تبدیلی جاری ہے جو مقامی علاقوں میں سیلابی صورتحال کو بڑھا سکتی ہے، متعلقہ حکام نے سیہون کے دریائی بیلٹ کے مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔

صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے سکھر بیراج کا دورہ کیا اور کہا کہ جب پنجند اور گڈو بیراج پر سیلابی ریلا پہنچے گا تو تب صورتحال واضح ہو سکے گی۔

سکھر بیراج پر پانی کی آمد 329,990 کیوسک اور اخراج 281,985 کیوسک رہا، جس کے باعث سکھر بیراج میں بھی پانی کی سطح میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے جس کا اثر اطراف کے علاقوں پر پڑ رہا ہے۔

کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 245,452 کیوسک اور اخراج 226,497 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جو کہ معمول سے زیادہ ہے، اور اس سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بھی متاثر ہوا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

رائے

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ٹریلر کی ٹکر سے دو موٹرسائیکل سوار جاں بحق، سپرہائی وے پر ٹرک سے گر کر بچہ جاں بحق

Express News

پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی

Express News

پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم

Express News

پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن

Express News

اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں ممکنہ اربن فلڈنگ الرٹ

Express News

پاکستان کے آسمان پر 7 ستمبر کو چاند گرہن کا دلکش نظارہ ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو