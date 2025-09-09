نائب وزیراعظم سے قازقستان کے  ہم منصب کی ملاقات، تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق

فریقین نے قازق صدر کے آئندہ دورہ پاکستان کے حوالے سے روڈ میپ کو حتمی شکل بھی دی

ویب ڈیسک September 09, 2025
اسلام آباد:

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے قازقستان کے نائب وزیراعظم نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

قازقستان کے نائب وزیر اعظم مرات نورتیو گزشتہ شب پاکستان پہنچے، جہاں  ڈپٹی وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ اسلام آباد میں ان کا پُرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان محدود ملاقات ہوئی جس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات منعقد ہوئے۔

مذاکرات میں دونوں وزرائے خارجہ نے سیاسی و اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے، خطے میں روابط بڑھانے اور نومبر 2025ء  میں قازق صدر کے متوقع دورۂ پاکستان سے قبل قریبی تعاون برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کی مشترکہ صدارت سینیٹر اسحاق ڈار اور مرات نورتیو نے کی۔  مذاکرات میں تجارت و سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی، تعلیم، ثقافت، سیاحت، سکیورٹی اور لاجسٹک کنیکٹیویٹی سمیت دوطرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔

فریقین نے قازق صدر کے آئندہ دورہ پاکستان کے حوالے سے روڈ میپ کو حتمی شکل دی۔ مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور قازقستان کی وزارتِ خارجہ کے درمیان تعاون کے ایکشن پلان پر بھی دستخط کیے۔
