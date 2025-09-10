سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک

ایرانی سکیورٹی فورسز نے صوبہ سیستان میں 40 افغان تارکین وطن کوحراست میں بھی لیا ہے

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup

غیرقانونی طورپربارڈرکراسنگ کے دوران ایرانی سکیورٹی فورسزکی فائرنگ سے6افغان تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔

دنیا کے تمام ممالک میں غیر قانونی تارکین وطن اور باڈر کراسنگ کے حوالےسےانتہائی سخت قوانین موجودہیں ۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن حال وش کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سرحدکوپارکرنےکی کوشش میں افغان تارکین وطن پر ایرانی سکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی، جس سے 6 افغان تارکینِ وطن ہلاک اورمتعددشدید زخمی ہو گئے۔

رپورٹ کے مطابق ایرانی سکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب افغان تارکین وطن نے سرحدعبور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ایرانی سکیورٹی فورسز نے صوبہ سیستان میں 40 افغان تارکین وطن کوحراست میں بھی لیا ہے۔ ایرانی سکیورٹی فورسز نے تقریباً 120افغان تارکین وطن پر گولیاں چلائیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔

حال وش کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں میں احسان اللہ تاجک، نصر اللہ بارکزاہی، حزب اللہ بارکزاہی، وائی بارکزاہی اوربشیر احمد بارکزاہی شامل ہیں۔ اسپتال منتقل کیےگئےکئی افغان تارکین وطن کی حالت تشویشناک ہے جب کہ واقعے کےحوالےسےنہ توایرانی حکام اور نہ ہی افغانستان نےکوئی بیان جاری کیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال بھی ایرانی سرحدی علاقے میں 300 سے زائد افغان تارکین وطن پرفائرنگ کی گئی تھی، جس سے متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین کا اسرائیل پر پابندی کا عندیہ؛ فلسطین کیلیے فنڈز قائم کرنے کا اعلان

Express News

سویڈن کی وزیر صحت کی پہلی پریس کانفرنس میں طبیعت بگڑ گئی؛ اسٹیج پر بیہوش ہوگئیں

Express News

تم ہٹلر ہو؛ صدر ٹرمپ کی ہوٹل آمد پر فلسطین کے حق میں نعرے، ویڈیو وائرل

Express News

قطر پر اسرائیلی جارحیت، پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ

Express News

ڈاکٹر ذاکر نائیک کا خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کی خبروں پر ردعمل سامنے آگیا

Express News

نیپال میں سابق وزیراعظم کے گھر کو آگ لگادی گئی؛ اہلیہ ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو