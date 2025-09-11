صدر زرداری حکومتی دعوت پر چین کے 10 روزہ دورے پر  کل روانہ ہوں گے

صدر مملکت اقتصادی و تجارتی تعاون، سی پیک اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلۂ خیال بھی کریں گے

September 11, 2025
اسلام آباد:

صدر آصف زرداری چینی حکومت کی دعوت پر 12 تا 21 ستمبر (10 روزہ) دورے پر کل روانہ ہوں گے۔

اپنے دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری  چین کے شہروں چنگدو، شنگھائی اور سنکیانگ کے خودمختار علاقہ کا دورہ کریں گے۔اس دوران صدر مملکت صوبائی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں   پاک چین دوطرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔

آصف زرداری خاص طور پر اقتصادی اور تجارتی تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) اور مستقبل کے روابط کے منصوبوں پر تبادلۂ خیال بھی کریں گے۔ اہم دورے کے دوران  دونوں ممالک کثیرالجہتی فورمز پر تعاون سے متعلق امور پر بھی رائے کا تبادلہ کریں گے۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے  روابط کی روایت کو مزید مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کی  ’’ہر موسم کے اسٹریٹیجک تعاون پر مبنی شراکت داری‘‘ کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔

اس موقع پر باہمی مفادات کے بنیادی امور پر حمایت کی تجدید، اقتصادی و تجارتی تعاون بشمول سی پیک کو فروغ دینے اور علاقائی امن، ترقی و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا جائے گا۔
