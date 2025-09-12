چین کو چیلنج: بھارت کا میانمار کے باغیوں سے خفیہ ریئر ارتھ ڈیل کی کوشش

بھارت چین کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے یہ غیر معمولی اقدام کر رہا ہے

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup

نئی دہلی: بھارت نے ریئر ارتھ دھاتوں کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کے لیے میانمار کے باغی گروپ کاچن انڈیپینڈنس آرمی (KIA) کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔

غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت چین کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے یہ غیر معمولی اقدام کر رہا ہے۔ چین نے حال ہی میں ریئر ارتھ دھاتوں کے مقناطیس کی برآمدات پر سخت پابندیاں عائد کی ہیں، جو الیکٹرک گاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی کے آلات میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

بھارت کی وزارتِ معدنیات نے سرکاری اور نجی کمپنیوں، بشمول IREL اور Midwest Advanced Materials، کو ہدایت دی ہے کہ وہ KIA کے زیرِ کنٹرول علاقوں سے نمونے اکٹھے کریں اور مقامی لیبارٹریوں میں ان کا ٹیسٹ کریں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان میں بھاری ریئر ارتھ دھاتیں مطلوبہ مقدار میں موجود ہیں یا نہیں۔

رپورٹ کے مطابق KIA کے نمائندوں نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھارت کے لیے یہ نمونے اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں اور مستقبل میں بڑے پیمانے پر برآمدات کا امکان بھی زیرِ غور ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین پہلے ہی KIA کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تاکہ شمالی میانمار میں اپنی سپلائی لائن کو محفوظ بنا سکے، اسی لیے بھارت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔

ماہرین کے مطابق بھارت اور KIA کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے کو لاجسٹک چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ علاقے دور دراز اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں۔


 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

 Sep 12, 2025 04:26 PM |
فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 03:03 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے خلاف ایک اور انتہائی متنازعہ منصوبے پر دستخط کردیے

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نمازِ جنازہ ادا؛ امیرِ قطر کی خصوصی شرکت

Express News

اسرائیل کا قطر میں حماس رہنماؤں پر حملہ؛ روس کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

انڈونیشیا میں سیلاب 2 جزیرے بہا لے گیا؛ 19 ہلاکتیں؛ درجنوں لاپتا

Express News

گلوبل صمود فلوٹیلا غزہ روانہ، تیونس کے ساحل پر ہزاروں افراد کا تاریخی الوداع

Express News

بھارت میں سفاک ماں نے 15 دن کے بچے کو فریج میں ڈال دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو