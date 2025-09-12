پی آئی اے کا کینیڈا کیلئے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل

​پی آئی اے اپنے مسافروں کو ہونے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہے، ترجمان

ویب ڈیسک September 12, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (​پی آئی اے) نے رواں ماہ پاکستان سے کینیڈا کے لیے اپنے فضائی آپریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

ترجمان پی آئی اے کے مطابق قومی ایئرلائن نے کینیڈا کے لئے فلائٹ آپریشن عارضی طور پرمعطل کرنے کا اقدام بحر الکاہل کو پار کرنے والے خصوصی بوئنگ 777 لانگ رینج طیاروں کی ضروری میٹیننس کے لیے کیا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ یہ طیارے بغیر رکے 17 گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ​دونوں لانگ رینج طیاروں کو تین ہفتوں کے لیے تکنیکی معائنے اور پرزہ جات کی تبدیلی کے عمل سے گزارا جائے گا جو کہ ہر 10 سال بعد ناگزیر ہوتا ہے۔

پی آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ اس وقت طیاروں کی مرمت کا مقصد آنے والے مہینے میں متوقع مسافروں کے رش سے پہلے اپنے طیاروں کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ ​پی آئی اے اپنے مسافروں کو ہونے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہے تاہم مسافروں کی حفاظت اور طیاروں کی مکمل فٹنس ہی اولین ترجیح ہے۔
