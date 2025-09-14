کراچی، شاہ لطیف ٹاؤن میں دوست نے فائرنگ کر کے دوست کو قتل کر دیا 

پولیس کو جائے وقوع سے نائن ایم ایم پستول کا ایک خول ملا ہے، ایس ایچ او شاہ لطیف ٹاؤن

منور خان September 14, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 20 بی میں واقع کوارٹر میں دوست کی فائرنگ سے دوست جاں بحق ہوگیا۔

ایس ایچ او شاہ لطیف ضمیر خاور نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 42 سالہ وسیم کے نام سے ہوئی ہے اور ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ فائرنگ میں مقتول کا دوست عامر ملوث ہے جو کہ اس کے ہمراہ مذکورہ کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔

انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد حاصل کیے گئے ہیں اور پولیس کو جائے وقوع سے نائن ایم ایم پستول کا ایک خول ملا ہے۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ مقتول کو بائیں بازو کے قریب گولی لگی تھی جو جان لیوا ثابت ہوئی جبکہ مقتول کا آبائی تعلق نوشہرہ سے تھا، مقتول کی لاش جس کوارٹر سے ملی ہے اس میں دیوار پر ایک سیاسی جماعت کا بینر لگا ہوا تھا جس پر رہنماؤں کی تصاویر لگی ہوئی تھیں جبکہ مقتول کی سیاسی جماعت کے رہنما کے ہمراہ تصاویر بھی ملی ہیں۔

پولیس افسر نے بتایا کہ فوری طور پر فائرنگ کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا جبکہ ملزم عامر موقع سے فرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’جیسے چھ رافیل گرائے ویسے ہی ٹیم 10 اوور میں 6 کھلاڑی گرا کر میچ جیتے گی‘

’جیسے چھ رافیل گرائے ویسے ہی ٹیم 10 اوور میں 6 کھلاڑی گرا کر میچ جیتے گی‘

 Sep 14, 2025 12:59 AM |
شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

 Sep 13, 2025 03:48 PM |
فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

 Sep 13, 2025 03:34 PM |

رائے

کچھ سوال ہیں؟

کچھ سوال ہیں؟

 Sep 14, 2025 12:55 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اور حکمرانوں کی کوتاہیاں

سیلاب کی تباہ کاریاں اور حکمرانوں کی کوتاہیاں

 Sep 14, 2025 12:50 AM |
ڈریں اس وقت سے

ڈریں اس وقت سے

 Sep 14, 2025 12:30 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بے قابو خونی ٹینکر نے ایک اور معصوم جان لے لی،  ڈرائیور گرفتار

Express News

کراچی، ڈیفنس میں سابق رکن قومی اسمبلی کے بنگلے سے سونا، غیرملکی کرنسی اور پستول چوری

Express News

کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل؛ ملزم کا 100 بچوں سے زیادتی کا اعتراف

Express News

لاہور: ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والا کوریئر کمپنی کا رائڈر گرفتار

Express News

گوادر: غیرقانونی ایران داخلے کی کوشش کرنے والے 29 ملزمان گرفتار

Express News

لاہور، مارکیٹ کے تنازع پر 45 سالہ شخص قتل، اہل خانہ کا شدید احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو