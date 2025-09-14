وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فورسز کے 7 جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

پشاور:
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ضلع دیر لوئر میں دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میں سیکیورٹی فورسز کے 7 جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
اپنے بیان میں وزیراعلیٰ نے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوان قوم کا فخر ہیں۔
انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
علی امین گنڈاپور نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔
وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے پاک فوج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عظیم اور لازوال قربانیاں دی ہیں جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔
انہوں نے ملک و قوم کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے والے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کیا۔