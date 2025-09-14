امریکا کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کیلئے معاونت کی فراہمی

سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان، گھروں اور معاشی ذرائع کی تباہی پر امریکا انتہائی غمزدہ ہے، نیٹلی بیکر

ویب ڈیسک September 14, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان میں آنے والے تباہ کُن سیلاب سے متاثرہ لوگوں کیلئے امریکا کی جانب سے امداد کی فراہمی کی جارہی ہے۔

امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق نور خان ایئر بیس پر امدادی سامان کی پہلی کھیپ سے لدے ہوئے سی سیونٹین اور سی ون تھرٹی جہازوں کی آمد اور سامان کی ترسیل کے موقع پر امریکی مشن پاکستان کی ناظم الاُمور نیٹلی بیکر بھی موجود تھیں۔

اس موقع پر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان، گھروں اور معاشی ذرائع کی تباہی پر امریکہ انتہائی غمزدہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی درخواست پر امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی فوج نے بیرونی معاونت کی منظوری دی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری قومی امدادی کارروائیوں میں معاونت کے لئے ہنگامی ضروریات کی اشیاء اور سامان فراہم کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 05:32 PM |
کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

 Sep 14, 2025 04:01 PM |
پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

 Sep 14, 2025 02:49 PM |

رائے

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

 Sep 14, 2025 02:01 AM |
انجن ڈرائیور

انجن ڈرائیور

 Sep 14, 2025 01:52 AM |
اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

Sep 14, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار

Express News

پی آئی اے انجینئرنگ کے معاملات میں 22 ارب روپے سے زائد نقصان کا انکشاف

Express News

کے پی میں شہید فوجی جوانوں کی نمازجنازہ میں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما شریک نہیں ہوا، خواجہ آصف

Express News

وزیراعظم کا سیلاب متاثرین سے اگست کے بجلی کے بلوں کی وصولی روکنے کا حکم

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی، حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

پشاور: صدر بازار میں عمارت کا ایک حصہ گرنے سے 6 افراد ملبے تلے دب گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو