ایشیا کپ، افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی کی زبردست بیٹنگ، ریکارڈ بنا لیا

محمد نبی نے سری لنکا کے خلاف جارحانہ بیٹنگ کی، جس کی بدولت افغانستان نے سری لنکا کو 170 رنز کا ہدف دیا

ویب ڈیسک September 19, 2025
facebook whatsup
5
محمد نبی نے ایک اوور میں 5 چھکے مارے—فوٹو: کرک انفو
ابو ظبی:

افغانستان کے تجربہ کار آل راؤنڈر محمد نبی نے ایشیا کپ میں سری لنکا کے خلاف زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے بلند و بالا چھکے لگائے اور اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے کا ریکارڈ بھی قائم کردیا۔

ابو ظبی میں ایشیا کپ کا 11 واں میچ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا جہاں افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور محمد نبی کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت اسکور بورڈ پر 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز سجا لیا۔

سری لنکا نے مطلوبہ ہدف 19 ویں اوور کی چوتھی گیند پر باآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنا حاصل کرلیا۔

محمد نبی جارحانہ بیٹنگ کے باوجود اپنی ٹیم کو شکست سے بچا نہیں سکے تاہم انہوں نے افغانستان کی جانب سے سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے کا ریکارڈ بنا لیا۔

افغانستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے سری لنکا کے خلاف 22 گیندوں پر 3 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 60 رنز بنائے اور اس دوران انہوں نے افغانستان کے لیے 6 ہزار انٹرنیشنل رنز بنانے کا اعزاز بھی حاصل کرلیا۔

محمد نبی نے اپنی اننگز میں ایک اوور میں مسلسل 5 چھکے بھی مارے تاہم وہ رن آؤٹ ہوئے اور اپنی جارحانہ اننگز مزید جاری نہ رکھ سکے۔

محمد نبی کو اس میچ سے قبل انٹرنیشنل سطح پر اپنے 6 ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے صرف 3 رنز درکار تھے اور 15 ویں اوور میں داسن شناکا کی پہلی گیند پر یہ سنگ میل عبور کرلیا۔

افغانستان کی جانب سے محمد نبی 6 ہزار 57 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے والے پہلے بیٹر ہیں، دوسرے نمبر پر 4 ہزار 948 رنز کے ساتھ رحمت شاہ، تیسرےنمبر پر محمد شہزاد ہیں جنہوں نے 4 ہزار 844 رنز بنائے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برطانوی اداکار نے جذباتی انداز میں فلسطین کیلئے نظم پڑھی، تقریب کے شرکا رو پڑے

برطانوی اداکار نے جذباتی انداز میں فلسطین کیلئے نظم پڑھی، تقریب کے شرکا رو پڑے

 Sep 18, 2025 08:04 PM |
متنازع شو پر عائشہ عمر کی وضاحت سامنے آگئی

متنازع شو پر عائشہ عمر کی وضاحت سامنے آگئی

Sep 18, 2025 04:07 PM |
یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

 Sep 18, 2025 03:29 PM |

رائے

شہباز شریف ، جنرل اسمبلی کا اجلاس اور امریکی زیادتیاں

شہباز شریف ، جنرل اسمبلی کا اجلاس اور امریکی زیادتیاں

Sep 19, 2025 02:00 AM |
عوامی کالم کے 24 سال

عوامی کالم کے 24 سال

 Sep 19, 2025 01:49 AM |
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ

Sep 19, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ارشد ندیم کی ورلڈچیمپئن شپ میں ناکامی پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ

Express News

ایشیا کپ: سری لنکا نے افغانستان کو شکست دیکر ایونٹ سے باہر کر دیا

Express News

دبئی: پاکستان ٹیم کے منیجر کی زخمی سری لنکن امپائر کی اسپتال میں عیادت

Express News

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ: ارشد ندیم میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے

Express News

ساف انڈر17 فٹبال چیمپئن شپ: پاکستان اپنا دوسرا میچ جمعہ کو کھیلے گا

Express News

فیفا رینکنگ: اسپین پھر سے دنیائے فٹبال کا حکمران بن گیا، پاکستان کی بھی ترقی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو