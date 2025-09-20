یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

سوشل میڈیا پر رجب بٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے خوشی سے جشن مناتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے

ویب ڈیسک September 20, 2025
مشہور پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ اور ان کی اہلیہ ایمان رجب کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ 

رجب بٹ ایک متنازعہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہیں جنہوں نے مختلف تنازعات اور فیملی بلاگنگ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ رجب بٹ ان دنوں قانونی مقدمات کی وجہ سے پاکستان میں نہیں ہیں۔ 

آج رجب اور ایمان نے اپنے پہلے بچے کو دنیا میں خوش آمدید کہا ہے۔ یوٹیوبر پاکستان اور گھر والوں سے دور لندن میں بیٹے کی پیدائش پر بھرپور جشن منا رہے ہیں۔ 

https://www.instagram.com/reel/DO0Ecb6jHWk/?utm_source=ig_web_copy_link

سوشل میڈیا پر رجب بٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے خوشی سے جشن مناتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس موقع پر رجب کے ساتھ ان کے دوست بھی موجود ہیں۔ 

مداحوں کی جانب سے رجب بٹ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 
 Sep 20, 2025 04:28 PM |
 Sep 20, 2025 03:34 PM |
 Sep 20, 2025 02:58 PM |

Sep 20, 2025 01:56 AM |
Sep 20, 2025 01:50 AM |
Sep 20, 2025 01:53 AM |

