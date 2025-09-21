آئی ٹی سی این ایشیا کراچی 2025 ، آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کا شاندار موقع ہے جب کہ 'ای کامرس گیٹ وے پاکستان' کی جانب سے 26ویں آئی ٹی سی این ایشیا کا 23 سے 25 ستمبر تک کراچی میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔
وزارتِ آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام اور ایس آئی ایف سی کے اشتراک سے تاریخی ایونٹ کا انعقاد کیا جارہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی تین روزہ نمائش کا آغاز وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، شزہ فاطمہ خواجہ کریں گی۔
آئی ٹی سی این ایشیا پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت، سرمایہ کاری اور عالمی شراکت داری کو فروغ دے گا۔
ای کامرس گیٹ وے پاکستان، گروپ ڈائریکٹر محمد عمیر نظام نے کہا کہ ’پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر صرف ایک صنعت نہیں بلکہ معاشی تبدیلی کا انجن ہے، آئی ٹی سیکٹر برآمدات میں اضافہ، اربوں کی سرمایہ کاری اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر رہا ہے‘۔
"ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان" جیسے مؤثر اقدام کے تحت اس ایونٹ سے تکنیکی ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا، ایونٹ میں 50 ہزار سے زائد شرکاء بشمول ٹیک رہنما، اسٹارٹ اپس، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور سفارت کار شامل ہوں گے۔
25 سے زائد ممالک کے عالمی وفود حصہ لیں گے، مستقبل کے کاروباری رجحانات کے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا، 700 سے زائد نمائش کنندگان اور 100 غیر ملکی مندوبین اے آئی، سائبر سیکیورٹی اور G5 ٹیکنالوجیز کی نمائش میں حصہ لیں گے۔
ایس آئی ایف سی کی معاونت سے یہ ایونٹ قومی ٹیک ایکو سسٹم میں ترقی اور شراکت داری کو مضبوط کرے گا۔