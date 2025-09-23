سعودی عرب میں آج 95واں قومی دن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے

ملک کی اہم شاہراہوں اور عمارتوں کو قومی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 23, 2025
ریاض:

سعودی عرب آج اپنا 95واں قومی دن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شاہراہوں اور عمارتوں کو قومی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے جبکہ مختلف شہروں میں تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔

پاکستانی کمیونٹی بھی یوم الوطنی کے موقع پر تقریبات منعقد کر کے سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ مسلم لیگ (ن) سعودی عرب کی جانب سے منعقدہ تقریب میں پرچم کشائی کی گئی اور پاکستان و سعودی عرب کی دوستی کے نعرے لگائے گئے۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) سعودی عرب کے صدر شیخ سعید احمد، صدر ریاض ریجن عدنان اقبال بٹ، جی ایم اعوان، جمیل ربانی، فضل رحیم صافی اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات دو دل ایک جان کی مانند ہیں۔ دونوں ممالک دفاعی معاہدے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور عالمی سطح پر بھی مل کر اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایک مضبوط معاشی طاقت ہے جبکہ پاکستان عسکری لحاظ سے ایک مستحکم ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو مزید مضبوط بنانے اور ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔

یوم الوطنی کے موقع پر سعودی شہروں میں پرچم لہرائے گئے اور مختلف تقریبات کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا۔
