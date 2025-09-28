دو مفرور انسانی اسمگلر میں ایک خاتون بھی شامل ہیں، تحقیقات شروع کردی گئیں، ایف آئی اے

ایف آئی اے نے امریکی قونصل خانے کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت دو انسانی اسمگلرز کو گرفتار کرلیا۔
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نے امریکی قونصل خانے کی جانب سے موصول ہونے والی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے انسداد اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ 2018 (ترمیمی 2025) کی دفعات 3، 4 اور 6 کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔
ذرائع کے مطابق ایف آئی اے حکام کے مطابق کارروائی کے نتیجے میں دو مبینہ انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا جن کی شناخت عظمیٰ مصطفیٰ رہائشی ویلنشیا ٹاؤن لاہور اور محمد شبیر رہائشی شرقی کالونی وہاڑی کے نام سے ہوئی ہے۔
دونوں ملزمان پر منظم انداز میں تارکین وطن کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔
تحقیقات کے دوران مزید دو مفرور ملزمان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جن میں کرن فیصل اور اسفند شاہ شامل ہیں۔ یہ دونوں لاہور میں قائم ٹریول ایجنسی و کنسلٹنسی مسرز دنیا وائز انٹرنیشنل کے مالک / شریک مالک ہیں۔
ایف آئی اے کے مطابق دونوں مفرور ملزمان مبینہ طور پر انسانی اسمگلنگ کے اس کاروبار میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اورتفتیش کے دوران انکا کردار مزید واضح کیا جائے گا۔
ایف آئی اے کے مطابق وہ افراد جنہیں بیرون ملک اسمگل کیا جارہا تھا، انہیں قانون کے تحت متاثرین قرار دے کر رہا کردیا گیا ہے۔
تحقیقات کو مزید وسعت دی جارہی ہے تاکہ اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے جو غیر ملکی ملازمت اور کنسلٹنسی کے نام پر سادہ لوح شہریوں کو شکار بنا رہا ہے۔