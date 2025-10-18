مری کے جنگلات میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع

احاطہ نور خان میں تجاوزات گرا دی گئیں، 450 فٹ طویل سرحدی دیوار بھی مسمار

ویب ڈیسک October 18, 2025
facebook whatsup
مری:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ملکہ کوہسار مری کے جنگل کی حدود میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔

پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (PERA) کی ٹیموں نے مری میونسپل فاریسٹ کے علاقے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دیں۔

ترجمان کے مطابق احاطہ نور خان میں تجاوزات گرا دی گئیں جبکہ 450 فٹ طویل سرحدی دیوار بھی مسمار کر دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی دیواروں اور عمارتوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔

پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی ٹیموں نے مری میونسپل فاریسٹ کے اندر کمرشل تعمیرات کے خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق مری کے قدرتی حسن کے تحفظ اور جنگلاتی زمین کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے یہ مہم جاری رہے گی۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی ٹیموں کو کامیاب کارروائی پر شاباش دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو روند دیا، خاتون جاری بحق

Express News

پکتیکا میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سمیت 70 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، سیکیورٹی حکام

Express News

پاک-افغان کشیدگی، ملائیشیا کے وزیراعظم کی تناؤ کم کرنے اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش

Express News

پیپلزپارٹی کا حکومت کو تحفظات دور کرنے کیلیے ایک ماہ کا الٹی میٹم

Express News

پاک فوج کی افغان صوبے پکتیکا میں کارروائی، گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے تباہ، 70 خوارج ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو