پی ٹی آئی کا میئر کراچی کی حمایت کرنے والے 32 اراکین سے اعلانِ لاتعلقی

پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین نے میئر کو خط لکھ دیا، اراکین کو آزاد تصور کیا جائے

نعیم خانزادہ October 28, 2025
facebook whatsup

تحریک انصاف نے مئیرکراچی مرتضیٰ وہاب کی حمایت کرنے والے اراکین سے لاتعلقی کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں راجہ اظہر اور ارسلان خالد کے دستخط سے مرتضی وہاب کو  خط بھیجا گیا ہے۔

 خط میں لکھا گیا ہے کہ مئیر کراچی کے حمایت یافتہ 32 پی ٹی آئی ارکان سے تحریک انصاف لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ 32  تحریک انصاف  کےمنحرف ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کی جاچکی ہے، 10 ارکان میں اسد امان، صلاح الدین اسرار، امجد علی، عاصم حیدر، اسلم خان نیازی، صنوبر فرحان، زبیر موسی، عبد الغنی، عزیز اللّہ، فرحان خان سے بھی پی ٹی آئی کا اظہار لاتعلقی  کرتی ہے۔

خط کے مطابق منحرف 32 ارکان سے پاکستان تحریک انصاف کا تعلق نہیں ہے، سرکاری خط و کتابت، عوامی حلقوں میں 32 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے نا جوڑا جائے۔ 32 منحرف ارکان سٹی کاؤنسل کو آزاد ممبر سمجھا جائے پی ٹی آئی نے ہر قسم کی غلط فہمی سے محفوظ رہنے کے باعث باقاعدہ مئیر کراچی کو خط ارسال کیا ہے۔

خط میڈیا پر آنے کے بعد سٹی کونسل میں منحرف  تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اسد  امان  نے رد عمل میں وڈیو بیان جاری کردیا اسد امان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی کو آج پی ٹی آئی کے صدر اور جنرل سیکریٹری نے خط لکھا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے آج کرائے دار مالک مکان بننے چلے ہیں، ہم استعفیٰ اس صورت میں دینگے جب جیل سے عمران خان آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست 32 چیئرمینز پر شروع اور ختم ہوتی ہے ہم سے استعفیٰ لینے کا اختیار صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے۔

انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل سے پیغام دینگے 32 اراکین استعفیٰ دیں ہم دینگے، کراچی کی قیادت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں نوٹیفکیشن میں ایک چیئرمین کا نام دو مرتبہ لکھا ہے ہم اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔

اسد امان کا کہنا تھا کہ آپ کے چیئرمینز نے ہم سے زیادہ کام کیا ہو تو بتائیں جو آپ کی سزا وہ ہماری سزا ہے، عوام کے پیسے جیبوں میں ڈالنے کے بجائے ہم نے کام کیا، سانحہ 9 کے مئی کے بعد ہم منظر عام پر نہیں آئے تھے جو مخصوص نشست پر خواتین منتخب ہوئیں ہم نے کسی جگہ دستخط نہیں کیے تھے کسی بھی کاغذ پر دستخط کئے بغیر مخصوص نشست پر خواتین کیسے منتخب ہو گئیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے مرتضٰی وہاب کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ واضح رہے کہ اگر تحریک انصاف کے اراکین سٹی کونسل میں مئیر کراچی کی حمایت سے دستبردار ہوتے ہے تو مرتضی وہاب کی سادہ اکثریت  ختم ہوجائیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

Oct 31, 2025 11:14 PM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

دہشت گرد اگر ہمیں ایک گولی مارتا ہے تو ہمیں 10 مارنی چاہئیں، رہنما پی ٹی آئی

Express News

پنجاب میں مساجد کے امام کی رجسٹریشن سے متعلق حکومتی وضاحت سامنے آگئی

Express News

ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10 ہزار ارب کا اضافہ، مجموعی قرض 84 ہزار ارب ہوگیا

Express News

سرکاری ملازمین کیلیے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں بڑے اضافے کی منظوری

Express News

پنجاب میں کسی بھی جماعت، فرد یا کاروبار میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور منصوبہ: پاکستان کویت کے درمیان 25 ملین ڈالر کے قرض پروگرام پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو