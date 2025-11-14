ٹِک ٹاک نے انسٹاگرام کے براڈ کاسٹ چینلز جیسا فیچر متعارف کرادیا

ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے انسٹاگرام کے براڈ کاسٹ چینلز سے مشابہ فیچر متعارف کرادیا۔
ٹک ٹاک نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ پلیٹ فارم ’بلٹن بورڈ‘ کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرا رہا ہے، جو برانڈز اور تخلیق کاروں کو اپنے فالوورز کے ساتھ ایک سے کئی لوگوں تک عوامی پیغامات شیئر کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
بلٹن بورڈ دراصل انسٹاگرام کے براڈکاسٹ چینلز جیسا فیچر ہے، جو میٹا کی ذیلی ایپ نے 2023 میں متعارف کرایا تھا۔
انسٹاگرام کے براڈکاسٹ چینلز کی طرح، بلٹن بورڈ پر صرف تخلیق کار ہی پیغام پوسٹ کر سکتے ہیں جبکہ فالوورز صرف ایموجی ری ایکشنز دے سکتے ہیں۔ یہ فیچر ٹیکسٹ، تصویر اور ویڈیو پوسٹس کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
واضحرہے یہ نیا فیچر ان تخلیق کاروں کے لیے متعارف کیا جا رہا ہے جو کم از کم 18 سال کے ہیں اور ان کے 50 ہزار یا اس سے زیادہ فالوورز ہیں۔