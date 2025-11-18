کراچی میں آئندہ ہفتے سے ڈبل ڈیکر بسیں اور نئی ای وی بسیں چلانے کا فیصلہ

امید ہے کہ ڈبل ڈیکر بسیں اور نئی ای وی بسیں آئندہ ہفتے تک کراچی میں پہنچ جائیں گی،شرجیل انعام میمن

ویب ڈیسک November 18, 2025
حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں آئندہ ہفتے سے ڈبل ڈیکر بسیں اور نئی ای وی بسیں چلانے اور سندھ کے دیگر اضلاع میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس شروع کرنے کا اعلان کردیا گیا۔

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، ایم ڈی  ایس ایم ٹی اے کنول نظام بھٹو، سی ای او ٹرانس کراچی فواد غفار سومر، یلو لائن بی آر ٹی کے پی ڈی ضمیر عباسی اجلاس میں شریک ہوئے۔

اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو یلو لائن بی آر ٹی اور ریڈ لائن بی آر ٹی  کے  ترقیاتی کام میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔

کراچی میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے اور  پنک اسکوٹیز اسکیم کے دوسرے مرحلے  پر سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو آگہی دی  گئی۔

شرجیل انعام میمن  نے کہا کہ امید ہے کہ ڈبل ڈیکر بسیں اور نئی ای وی بسیں آئندہ ہفتے تک کراچی میں پہنچ جائیں گی، کراچی کے  عوام کے لئے  ڈبل ڈیکر کا روٹ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ای وی بسز کے نئے روٹ  بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔

صوبائی سینئر وزیر نے کہا کہ حکومت سندھ دسمبر تک ای وی ٹیکسی شروع کرنے اور حالیہ مالی سال  مزید پانچ سو بسیں لانے  ارادہ رکھتی ہے، سندھ کے دیگر اضلاع میں بہت جلد پیپلز بس سروس کے نئے روٹس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔

شرجیل انعام میمن نے ٹرانسپورٹ  حکام کو نئے روٹس کے  حوالے سے آپریشنل تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات کی۔

سینئر صوبائی وزیر  نے کہا کہ تمام ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں خواتین  اور طالبات کو  اسکوٹیز چلانے کی تربیت  دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا جارہا ہے، یلو لائن بی آر ٹی پر شب و روز کام جاری ہے، حکومت سندھ یلو لائن بی آر ٹی پر کام جلد از جلد مکمل  کرنا چاہتی ہے۔

انہوں نے ہدایت کی کہ یلو لائن بی آر ٹی  کے ترقیاتی  کام میں تیزی لائی جائے،  ڈیپوز  کا کام بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے اور کہا کہ تاج حیدر پل  کے دوسرے حصے کا کام جلد شروع کیا جائے گا، تاج حیدر پل  پر دو طرفہ ٹریفک آج سے چلائی جارہی ہے۔

شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یلو  لائن بی آر ٹی میں حائل یوٹلٹیز کی  منتقلی   جلد یقینی بنائی جائے، تاکہ کام کی رفتار  متاثر نہ ہو۔
