حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: یہ آپ کی آواز نہیں ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں۔ یہ کسی اور کے الفاظ اور اعمال ہیں جنہیں آپ نے اندرونی طور پر قبول کرلیا ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں شہادت کو اکثر محبت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، آپ وہ ہیں جو واقعی بغیر زیادہ انحصار محسوس کیے اور شاید خود سے محبت کے ایک صحت مند احساس کے ساتھ محبت کرنے کے قابل ہیں۔ جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں گیئر تبدیل کرتے ہیں، یہ یقینی بنائیں کہ جب آپ اپنے آپ سے محبت کرنا جاری رکھتے ہیں، تو آپ دوسروں سے بھی محبت کرنا جاری رکھتے ہیں اور جب آپ دوسروں سے محبت کرنا جاری رکھتے ہیں، تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ ایسا خود سے محبت کرنے کی قیمت پر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اندھا دھند ہوئے بغیر یہ باریک توازن آپ کا اپنے آپ کو اور دنیا کو تحفہ ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنی آواز اور دوسروں کی آواز کے درمیان فرق سیکھ کر بلاکس کو جاری کریں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: آپ اپنی زندگی کو ان اشاروں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں جو آپ اپنے آپ کو غیر شعوری طور پر کھلاتے ہیں۔ لہٰذا کچھ فریکوئنسی میوزک سنیں، اپنے آپ کو خاموشی یا فطرت کی آوازوں سے گھیر لیں، صرف اپنی جگہ پر وہی رکھیں جسے آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اپنے بستر کے نیچے اس ڈراور کو صاف کریں، اپنی جگہ میں تازہ اور پرلطف زندگی کی قوت لائیں اور اسے فیوز کریں۔ ہر چیز جو آپ کے ارد گرد محبت کے ساتھ ہے۔ کچھ بھی جو سختی یا ان یادوں کو لاتا ہے، جو پریشان کن ہیں، اب آپ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے عطیہ کرنے یا برکتوں کے ساتھ اسے باہر پھینکنے کی ہمت جمع کریں، یہاں تک کہ اگر اس کا مطلب کچھ لوگوں سے منقطع ہونا ہے، یہاں تک کہ عارضی طور پر۔
منفی: فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں اور غیر ضروری طور پر تاخیر کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: زندگی کو ایک مختلف لینس سے دیکھنے کا ایک نیا موقع دے کر واضح ہونے دیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: جو لوگ تصور کرنا چاہتے ہیں، ایک بچہ، ایک خواب یا کوئی اور چیز، اچھی خبر کونے کے گرد ہے۔ بے تکلفی سے لیکن شعوری طور پر اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور کریں جو غیر ضروری محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے دیں جبکہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ جلد از جلد خود کو زمین سے اٹھا سکیں گے۔ یہ زرخیز وقت اور آپ کی تمام بارآور کوششیں صرف جان بوجھ کر توجہ مرکوز چیزوں کی طرف ہونی چاہئیں، اور یہ یقینی بنانے کےلیے کہ آپ اپنی توانائی کو بکھرنے نہ دیں یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ بغیر کسی لرزش کے نشانے پر لگ جائیں۔
منفی: جذباتی طور پر بہت زیادہ شدت پسند ہوسکتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اہم خیال: جب کائنات آپ کو برکت دے رہی ہو، تو اس کی فراوانی کا استقبال کریں، یہاں تک کہ اگر یہ خیالات اور بصیرت کے ذریعے بھی ہو۔
سرطان:
مثبت: آپ کو رہنمائی مل رہی ہے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ اسے آہستہ کریں، ان بیجوں کو بوئیں، دھوپ میں بیٹھیں، انہیں ضرورت کے مطابق پانی دیں اور یہاں تک کہ مکمل طور پر بصیرت حاصل کریں کہ جب انہیں کھاد کی ضرورت ہو اور جب انہیں کچھ توجہ کی ضرورت ہو۔ آپ چیزوں کی گہرائی تک پہنچنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا اس بار بھی، گہرائی میں غوطہ لگائیں، معاملے کی جڑ تک پہنچیں اور تحقیق کریں، مطالعہ کریں، تلاش کریں، غور کریں، اپنے خصوصی اقدامات کرنے سے پہلے بصیرت حاصل کرنے کےلیے۔ یاد رکھیں، حدود آپ کو دنیا کو بہتر طور پر دریافت کرنے میں مدد کرتی ہیں، آپ کو صرف اس چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہیں جسے آپ اپنی زندگی میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔
منفی: بہت زیادہ تنقیدی رویہ رکھتے ہیں اور خود کو اور دوسروں کو بہت زیادہ دباؤ میں ڈالتے ہیں۔
اہم خیال: صبر یہ جاننا ہے کہ آپ کی کوششوں کا صلہ ملے گا، یہ صرف وقت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: یہ ایک روحانی تعلق ہے، یہ قسمت اور مقدر ہے۔ اب آپ سیلاب کے دروازے کھولیں اور اپنی زندگی میں فراوانی کو بہنے دیں۔ آپ اپنی نسلی برکتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے روشن ترین خوابوں کو جینا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے سب سے موجودہ لمحات میں آپ صرف اس زندگی کے اس مقام کےلیے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ یہ ایک ملین مختلف راستے ہوسکتے تھے، لیکن آپ نے جادو اور تاریخ کو دوبارہ تخلیق کرنے کےلیے اس مخصوص راستے کا انتخاب کیا۔
منفی: انا کی وجہ سے دوسروں کی مدد قبول کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اہم خیال: محبت کے لیے آپ کا کھلا پن بے شمار برکتیں لایا ہے۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: آپ کی زندگی کا یہ حصہ کشادگی اور شفا یابی محسوس کرتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ویسا ہی قبول کرنا سیکھ لیا ہے جیسا آپ ہیں، آپ دوسروں کو بھی ویسا ہی قبول کرنے میں کافی اچھے ہیں۔ نئی پائی گئی وضاحت کہ چیزیں جیسے آتی ہیں ویسے ہی لینا آسان، غیر جانبدار لیکن گہرائی سے طاقتور عمل آپ کو ایک دباؤ والوں کو چھوڑنے میں مدد کرتا ہے جسے آپ بہت زیادہ عرصے سے اپنے ساتھ لے جارہے ہوں گے۔ آپ کے دل کی گہری ترین، سایہ دار جگہوں سے، ایک روشنی آتی ہے جو آپ کے ارد گرد کی دنیا کو روشن کرتی ہے۔ آپ شاید اسے ابھی تک نہیں دیکھ سکے لیکن یہ کرتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا بن رہے ہیں اس کے ساتھ جاری رکھیں کیونکہ یہ کام کر رہا ہے۔
منفی: بہت زیادہ بے چین ہونے کی وجہ سے فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ کی روح میں ایسی یادیں ہیں جو تبدیل ہونے اور شفا پانے کے لیے تیار ہیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: تضاد، طنز اور انتشار صرف اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک تازہ ہفتے یا ایک بالکل نئے خیال کی شروعات ہوسکتی ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں۔ اپنے موجودہ آنکھوں کے زخم سے آگے بڑھیں تاکہ قریب مستقبل میں دیکھ سکیں۔ آپ کا مقصد اور کالنگ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ آپ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ وسیع محسوس کرنے کےلیے بنائی گئی ہے جس کا آپ فی الحال تجربہ کر رہے ہیں اور اس کےلیے، آپ کو اپنے خوابوں اور وژن کو اپنی عارضی ناکامیوں سے زیادہ موقع دینے کےلیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ ایک رہنما اور استاد بننے کےلیے بنے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، تو آپ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اور قیادت کرنے کےلیے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ شاذ و نادر ہی پیروی کر سکتے ہیں۔
منفی: ماضی کے غموں میں الجھے رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ نے قوانین سیکھ لیے ہیں، اب ان میں سے وہ منتخب کریں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں جھکائیں جو آپ کو قید کر دیتے ہیں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: اس کے تمام شکلوں میں سیکھنے اور بہتر بنانے کو قبول کریں۔ ہر دن کو بچگانے انداز میں دیکھیں، اور آپ کو احساس ہوگا کہ بہت کم درد ہے اور صرف سیکھنا ہے جو آپ کا سامنا کرتا ہے۔ ایک بچہ کوئی خوف نہیں جانتا، جب تک کہ اسے بدترین صورتحال دیکھنے اور روزمرہ کے واقعات میں چیزوں کو ’کافی محفوظ‘ نہیں ماننے کی تعلیم نہ دی جائے۔ اسی طرح، یہ آپ کےلیے وقت ہوسکتا ہے کہ آپ اپنے دل میں اب بھی موجود کسی بھی خوف اور درد کو شفا دیں اور جاری کریں۔ اپنے آپ کو ان شفا بخش توانائیوں میں ڈوبائیں جو آپ کے اردگرد ہیں نہ کہ صرف عارضی تکلیف پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ آپ کا سبب بن سکتا ہے۔
منفی: بے صبری اور جلدی بازی کی وجہ سے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے خول سے باہر نکلیں یا موتی میں تبدیل ہوجائیں۔ انتخاب آپ کا ہے۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: خود پر اعتماد کریں۔ اپنی کامیابی کے راستے پر اعتماد کریں۔ جب آپ اپنے شوق، اپنی حکمت، اپنے جذبات اور اپنے ذہن کو اپنے تخلیقی مواصلاتی مہارتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو ایک جادو ہوتا ہے۔ اور جبکہ ہر چیز کو محض انعام حاصل کرنےکے لیے کرنے کا مطلب نہیں ہے، اکثر، جب آپ بے لوث ہو کر کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں مختلف طریقوں سے برکتوں کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے اتنا پیار کریں کہ اپنے ماضی کو جانے دیں۔ اپنے آپ سے اتنا پیار کریں کہ لوگوں کی توقعات کو جانے دیں۔
منفی: بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے دباؤ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔
اہم خیال: شفایاب ہوجائیں تاکہ دنیا آپ کی موجودگی میں شفا یاب ہوجائے۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: اگر آپ نے بچپن میں خود کو نظرانداز، غیر مرئی یا یہاں تک کہ مغلوب محسوس کیا، تو آپ کے فرشتے آپ کو آج یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس بات کو مت بھولیں کہ آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ ایک شاندار روح ہیں جو زندگی کا تجربہ کرنے اور اس کے مختلف ذائقوں کا ذائقہ لینے کےلیے یہاں ہیں، اور کبھی کبھی، آپ کو صرف اپنے کانوں میں وہ حوصلہ افزائی پکارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو صرف اپنے آپ پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف چیزوں کےلیے ایک مختلف راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ، صرف آپ ہی خود کو دوسروں سے بہتر جانتے ہیں۔
منفی: دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اہم خیال: جب چیزیں تبدیل ہورہی ہوں تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس تبدیلی کو اندرونی طور پر بھی بنائیں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: بنیادی طور پر، آپ کو چیلنج کی فراوانی کی کمی نہیں ہوسکتی۔ اس کے بجائے یہ صرف شفایابی اور وصول کرنے کی کمی ہوسکتی ہے۔ جب ہم اپنے دلوں میں بوجھ یا غم اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کےلیے اسے بند کر دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ غیر شعوری طور پر اندر آنے والی خوبیوں کو روکنا ہے، اپنے خوابوں کو اپنے پاس بہنے دینا، اپنے آپ کو اجازت دینا۔ محبت کے احساسات کو خود کو بیج اور بڑھنے دینا، صرف برکتوں کو اپنے پاس بہنے دینا۔ آج، آپ کے گزرے ہوئے پیارے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اپنے دل کے اس جادوئی دروازے کو کبھی بند نہ کرنے دیں تاکہ آپ واقعی اپنے آپ کو اجازت دے سکیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کو جو کچھ پیش کرتا ہے اس کے میٹھے پھل کا استقبال کریں۔
منفی: بہت زیادہ سخت گیر اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ کو برکت دی گئی ہے۔ اب وصول کرنے کے لیے تیار رہیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: جتنا زیادہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کی دوسروں سے محبت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور اگر یہ آپ کے ذریعے گونجنے والے کائنات کا سب سے خالص عکاس نہیں ہے، تو کیا ہے؟ جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے۔ لہٰذا جب تنازعہ کا سامنا کرنا پڑے تو اس جرأت کو تلاش کریں کہ اپنے مرکز کو تلاش کرنے کے بجائے ہوا میں جھولنا پڑے۔ اس فطری حکمت کو آواز دیں اور پھر اپنے اقدامات کرنے کا انتخاب کریں۔ آپ زمین سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کی لہروں کے ساتھ حرکت کرنا آپ کےلیے سب سے بہترین کام ہے۔
منفی: ماضی کے غموں میں الجھے رہ سکتے ہیں۔
اہم خیال: اپنے لیے دوسروں کے مقاصد سے بچیں، اور اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)