تعمیراتی کمپنی رُوا الحرم مکی کے سعودیہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی اور امریکا کے شراکت داروں سے چھ ایم او یوز سائن

کنسٹرکشن فرم رُوا الحرم مکی نے سعودی عرب، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی اور امریکا کے شراکت داروں کے ساتھ چھ ایم او یوز (مفاہمتی یادداشت) پر دستخط کیے ہیں، یہ پہلی رئیل اسٹیٹ تعمیراتی کمپنی ہے جو فوربز گلوبل پراپرٹیز کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بنی ہے۔
پبلک انویسٹمنٹ فنڈ (پی آئی ایف ) کی زیر ملکیت اور تعمیراتی کمپنی رُوا الحرم المکی نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی نے مکہ مکرمہ کے قلب میں واقع کنگ سلمان گیٹ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں ہی عالمی اشتراک اور بین الاقومی سرمایہ کاری میں پیش رفت کی خاطر سعودی عرب، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی اور امریکا کے شراکت داروں سے چھ مفاہمتی یادداشتوں کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
یہ کمپنی سٹی اسکیپ گلوبل 2025ء کی فاؤنڈیشن پارٹنر بھی ہے۔
کمپنی کے مطابق یہ معاہدے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کو مکہ مکرمہ کی ترقی کے سفرمیں شامل کیا جائے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے پارٹنرز کے ساتھ سرمایہ کاری اور اشتراک کے ذریعے کمپنی مکہ میں ایسی سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے جو دنیا بھر سے آنے والے زائرین، معتمرین اور کاروباری طبقے کی ضروریات پوری کریں۔
ریاض میں 17 سے20 اکتوبر 2025ء تک جاری رہنے والے سٹی اسکیپ گلوبل کے دوران سعودی عرب کی رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ و ایسٹ مینجمنٹ فرم اُصول (Osool) نے کنگ سلمان گیٹ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع کے لیے رُوا الحرم المکی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔
انڈونیشیا کی حج فنانشل مینجمنٹ ایجنسی(BPKH) نے رُوا الحرم المکی سے دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ایک معاہدہ، کنگ سلمان گیٹ میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے امکانات پر کیا گیا۔ دوسرا معاہدہ کمپنی کے مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں میں اربن ڈائننگ کے اشتراک پرکیاگیا۔
اسی طرح، ملائیشیا کی معروف پراپرٹی اور انفرا اسٹرکچر ڈیوپلر کمپنی (MRCB) نے رُواالحرم المکی کے ساتھ سلمان گیٹ پروجیکٹ میں باہمی تعاون کے لیے جوائنٹ وینچر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے۔
برونائی کے اسلامی ٹرسٹ فنڈ (TAIB) نے رُوا الحرم المکی کمپنی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کمپنی کی ایک مخصوص اراضی میں سرمایہ کاری کے جائزے کے لیے جنرل انویسٹمنٹ مفاہمتی یاد داشت کے معاہدے پر دستخط کیے۔
فوربز کی خصوصی رئیل اسٹیٹ پارٹنر، فوربز گلوبل پراپرٹیز(Forbes Global Properties) نے اسٹریٹجک اشتراک قائم کرنے کے لیے رُوا الحرم المکی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پردستخط کئے۔
رُوا الحرم المکی پہلی رئیل اسٹیٹ تعمیراتی کمپنی ہے جو فوربز گلوبل پراپرٹیز کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بنی ہے۔اس معاہدے کی بدولت فوربز کے عالمی نیٹ ورک کے ذریعے کمپنی کی عالمی سطح پر ساکھ اور بڑے سرمایہ کارو ں تک رسائی مزید بڑھے گی۔
یہ معاہدے کنگ سلمان گیٹ پروجیکٹ کی ترقی میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوں گے۔ مسجد الحرام کے نزدیک واقع یہ تاریخی اور جدید طرز کا بڑا منصوبہ شہری زندگی، مہمان نوازی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے نئے معیار قائم کرے گا۔
یہ پروجیکٹ سعودی وژن 2030ء کے اہداف کی تکمیل میں بھی اہم کردار ادا کرے گا اور مکہ مکرمہ کو عالمی سطح پر مزید نمایاں مقام دلائے گا۔
رُوا الحرم المکی کمپنی مزید عالمی سرمایہ کاروں اور شراکت داروں کا خیرمقدم کرتی ہے،کیونکہ کنگ سلمان گیٹ منصوبہ اب اپنے اگلے ترقیاتی مرحلے میں داخل ہورہاہے۔
واضح رہے کہ رُوا الحرم المکی، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ (PIF) کا حصہ ہے اور یہ ایک سعودی تعمیراتی کمپنی ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں مسجدالحرام کے اردگرد تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے وقف ہے۔
کمپنی کا مقصد مکہ مکرمہ کے انفرا اسٹرکچر کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینا ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے شہر کے عظیم تاریخی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھاجاسکے۔
رُوا الحرم المکی کمپنی کثیرالمقاصد تعمیراتی منصوبوں کی ترقی میں مہارت رکھتی ہے جن میں عالمی معیار کی رہائشی، تجارتی اور ثقافتی سہولتیں شامل ہیں۔ کمپنی مضبوط اقدار، پائیداری، اعلیٰ معیار اور مکہ مکرمہ آنے والے لوگوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے عزم کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں عالمی معیار کی ترقی کی نئی مثال قائم کرنے کیلئے کوشاں ہے۔