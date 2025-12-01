بھارت میں مشہور اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے اپنے دس سال بڑے بوائے فرینڈ اور فلم ڈائریکٹر سے دوسری شادی کرلی، اُن کا یہ اعلان مداحوں کیلیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔
سمانتھا رتھ پرابھو نے شادی کی خوش خبری انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کر کے سنائی اور باقاعدہ فلم ساز راج نیدی مرو کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھنے کا اعلان کیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکارہ نے سادگی کے ساتھ یکم دسمبر 2025 کو شادی کی جس میں صرف گھر کے افراد شریک ہوئے۔
شادی کی تصاویر مداحوں کیلیے بڑا سرپرائز ثابت ہوئیں کیونکہ اس سے قبل اداکارہ یا فلم ساز کی طرف سے اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا تھا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق سمانتھا عمر میں اپنے شوہر سے دس سال چھوٹی ہیں۔ یہ اُن کی دوسری شادی ہے اور اس سے قبل وہ فلم انڈسٹری کے ہی اداکار کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھی تھیں تاہم یہ رشتہ لمبے عرصے نہیں چل سکا۔