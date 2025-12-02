بھارت میں ایک شخص کا عام سا لنچ بریک اس وقت کسی ڈزنی فلم کے سین میں بدل گیا جب ایک نہایت بےخوف گلہری نے نہ صرف اس کے پاس آبیٹھنے کی جسارت کی بلکہ اس کا ٹفن کھولنے میں بھی مدد کرنے لگی۔
انسٹاگرام صارف دیوانش بروآ کی جانب سے شیئر کی گئی اس دل موہ لینے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین کو خوب متاثر کیا۔ ویڈیو میں نظر آنے والی ننھی گلہری نہ صرف انسان کے قریب آنے سے نہیں ہچکچائی بلکہ بےحد اعتماد کے ساتھ پورے منظر کی ’ہیروئن‘ بن گئی۔
ویڈیو کے آغاز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دیوانش اپنے سرخ ٹفن کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہے، لیکن ٹفن کھولنے سے پہلے ہی ایک چھوٹی سی گلہری پھرتی سے اس کے گھٹنوں تک آپہنچتی ہے، گویا کہ وہ روز کی مہمان ہو۔
دیوانش اسے دور کرنے کے بجائے اُس کے ساتھ کھیل میں شریک ہوجاتا ہے اور آرام سے اپنا ٹفن کھولتا ہے، جبکہ گلہری پوری دلچسپی سے ہر حرکت کا معائنہ کرتی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا باہر نکالتا ہے، گلہری مزید قریب ہوجاتی ہے جیسے کھانا نکالنے میں مدد کررہی ہو۔
آخرکار دیوانش تھوڑی سی روٹی توڑ کر اُسے پیش کرتا ہے اور گلہری بلا خوف اس کے ہاتھ سے نوالہ پکڑتی ہے اور مزے سے وہیں بیٹھ کر کھانے لگتی ہے، جیسے دونوں برسوں سے ایک ساتھ لنچ کر رہے ہوں۔
پوری ویڈیو میں دیوانش کے چہرے پر سجی خوشگوار مسکراہٹ نے دیکھنے والوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کردیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی اس ویڈیو پر صارفین نے دلچسپ تبصروں کی بھرمار کردی۔ ایک صارف نے مزاحیہ انداز میں لکھا ’’مبارک ہو، اب آپ باقاعدہ ڈزنی پرنسس بن گئے ہیں!‘‘ جبکہ ایک اور نے تبصرہ کیا ’’آپ نے آج لاکھوں دل جیت لیے، یہ آج کی سب سے خوبصورت چیز ہے جو میں نے دیکھی۔‘‘
کئی صارفین نے اس نادر لمحے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جانور ہمیشہ اچھی توانائی پہچان لیتے ہیں۔ ایک دلچسپ تبصرہ کچھ یوں تھا ’’یہ گلہری نے آپ کو اپنایا ہے، نہ کہ آپ نے اسے!‘‘
اور کچھ صارفین نے تو مزاحیہ انداز میں پیش گوئی بھی کردی کہ شاید گلہری اب روزانہ اسی وقت لنچ پر آنے لگے گی۔