حکومت نے بلال بن ثاقب کو چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی مقرر کردیا

بلال بن ثاقب کو وزیر مملکت کے برابر درجہ حاصل ہوگا

ویب ڈیسک December 02, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد : حکومت نے بلال بن ثاقب کو چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی مقرر کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بلال بن ثاقب چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیڑی اتھارٹی تعیناتی کے بعد معاون  خصوصی  کا عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔

 بلال بن ثاقب بغیر تنخواہ کے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیڑی اتھارٹی کی ذمہ داریاں سرانجام دیں گے، تعیناتی اعزازی بنیاد پر تین سال کے لیے کی گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق بلال بن ثاقب کی تقرری کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی  جس پر فوری طور پر اطلاق ہوگا اور چیئرمین پی وی اے آر اے کو وزیرِ مملکت کا درجہ بھی حاصل ہوگا۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Dec 02, 2025 08:59 PM |
ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 02, 2025 08:05 PM |
ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 02, 2025 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم 4 روزہ نجی دورہ مکمل کر کے برطانیہ سے پاکستان واپس پہنچ گئے

Express News

لاہور، شادی میں رقص کی محفل سجانے پر دلہا اور خواجہ سراؤں سمیت 32 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں رواں سال کے 11 ماہ کے دوران کھلے مین ہولز اور نالوں میں گر کر 23 شہری جاں بحق

Express News

اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ

Express News

سری لنکا میں 5 دن سے سیلاب میں پھنسے خاندان کو پاک بحریہ نے ریسکیو کرلیا

Express News

چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن اور ہر چیز بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے ہو رہی ہے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو