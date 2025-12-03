ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

33 سالہ ملی سائرس کی یہ دوسری شادی ہوگی

ویب ڈیسک December 03, 2025
facebook whatsup

امریکی گلوکارہ اور اداکارہ ملی سائرس نے چار سال تک ساتھ رہنے کے بعد اپنے بوائے فرینڈ میکس مورنڈو سے منگنی کرلی ہے۔

33 سالہ ملی سائرس کی یہ دوسری شادی ہوگی، جبکہ دونوں کی منگنی کی تصدیق معروف میگزین پیپل نے قریبی ذرائع سے کی ہے۔

گزشتہ دنوں ملی سائرس نے اپنی سالگرہ کی تصاویر شیئر کی تھیں، جن میں مداحوں نے ان کی انگلی میں ایک نئی انگوٹھی دیکھی اور قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ بعد ازاں لاس اینجلس میں فلم Avatar: Fire And Ash کی ریڈ کارپٹ تقریب میں وہ میکس کے ساتھ نظر آئیں اور پہلی مرتبہ کھل کر منگنی کی انگوٹھی دکھائی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملی اور میکس کی پہلی ملاقات 2021 میں ہوئی تھی، جبکہ جوڑی نے 2022 میں ویسٹ ہالی وو میں اپنی رومانوی تصاویر سامنے آنے کے بعد تعلق کی تصدیق کی۔ چھ سال کی عمر کے فرق کے باوجود دونوں کی کیمسٹری ہمیشہ خبروں میں رہی ہے، اور اب یہ جوڑا زندگی کے نئے سفر کے لیے تیار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

 Dec 03, 2025 06:53 PM |
کریتی سینن کے گھر شادی کی تیاریاں شروع، شادی کہاں ہوگی؟

کریتی سینن کے گھر شادی کی تیاریاں شروع، شادی کہاں ہوگی؟

 Dec 03, 2025 05:05 PM |
ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

 Dec 03, 2025 04:31 PM |

متعلقہ

Express News

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Express News

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Express News

ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

Express News

ربیکا خان کی بارات میں حادثہ، گاڑی کو آگ لگ گئی

Express News

رجب بٹ کی والدہ کا بہو کےلیے متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو