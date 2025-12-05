میتھیو بریٹزکے نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی

جنوبی افریقہ کے نوجوان بلے باز میتھیو بریٹزکے ہر گزرتے دن کے ساتھ ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کرتے جارہے ہیں۔
میتھیو بریٹزکے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کے وہ پہلے بلے باز تھے جنہوں نے اپنے ابتدائی پانچ ون ڈے میچز میں 50 سے زائد رنز اسکور کیے تھے۔
ان کا ابتدائی پانچ میچز میں اسکور 150، 83، 57، 88 اور 85 تھا۔
میتھیو بریٹزکے اپنے کیریئر کے ابتدائی پانچ میچز میں ایک سنچری اور چار نصف سنچریز کی مدد سے 463 رنز بنائے تھے۔ ان سے پہلے ون ڈے کی تاریخ میں کوئی دوسرا بلے باز اپنے کیریئر کے ابتدائی پانچ میچز میں اتنے رنز نہیں بناسکا تھا۔
ابتدائی پانچ اننگز کے بعد اگلی چار اننگز میں وہ خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور 4، 42، 17 ناٹ آؤٹ اور 16 رنز بناسکے۔
تاہم بھارت کے خلاف ون ڈے سیریز کے ابتدائی دونوں میچز میں انہوں نے نصف سنچریز اسکور کرتے ہوئے 72 اور 68 رنز کی اننگز کھیلیں۔
ان اننگز کی بدولت انہوں نے ون ڈے کیریئر کے ابتدائی 11 میچز میں 68.20 کی اوسط سے 682 رنز بنالیے ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں نیا ریکارڈ ہے۔
اس سے قبل کوئی بلے باز اپنے کیریئر کے ابتدائی 11 ون ڈے میچز میں اتنے رنز نہیں بناسکا۔