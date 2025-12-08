حیدرآباد، ایک گھنٹے میں دو پولیس مقابلے، دو زخمی ملزمان گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup
حیدرآباد:

حیدرآباد میں پولیس نے ایک ہی گھنٹے کے دوران دو الگ الگ مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے مسلح ملزمان سے مبینہ مقابلوں کے بعد دو زخمی ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق دونوں کارروائیاں مختلف تھانوں کی حدود میں کی گئیں۔

پولیس ترجمان کے مطابق پہلا مقابلہ تھانہ راہوکی پولیس اور مسلح ملزمان کے درمیان زرداری فارم راہوکی کے قریب ہوا۔

پولیس کی جانب سے روکنے کا اشارہ کرنے پر ملزمان نے فائرنگ کردی جس پر جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا جبکہ اس کا ساتھی موقع سے فرار ہوگیا۔

گرفتار زخمی ملزم کی شناخت اصغر علی شاہ کے نام سے ہوئی ہے، جس کے قبضے سے پستول بھی برآمد کرلیا گیا۔

ترجمان نے بتایا کہ دوسرا مبینہ مقابلہ مکی شاہ پولیس کے ساتھ کینٹ قبرستان کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک اور زخمی ملزم کو گرفتار کیا۔

گرفتار ملزم کی شناخت رضا محمد ساکن ٹنڈوالہیار کے نام سے ہوئی ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کارروائیوں کے بعد ملزمان کو اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جبکہ فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

 Dec 08, 2025 01:17 AM |
ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

 Dec 07, 2025 07:33 PM |
معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

 Dec 07, 2025 01:23 PM |

متعلقہ

Express News

حیدرآباد، ایک گھنٹے میں دو پولیس مقابلے، دو زخمی ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، لیاقت آباد میں موٹرسائیکل سے گر کر ایک خاتون جاں بحق

Express News

کراچی، لانڈھی بھینس کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی، بدنام زمانہ کرولا گینگ کے 5 خطرناک ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، آئی آئی چندریگر روڈ پر دلخراش ٹریفک حادثہ، دو افراد ہلاک

Express News

موچکو پولیس کی کارروائی، منشیات کی اسمگلنگ ناکام، منشیات فروش گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو