ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

جنت مرزا کے مطابق وہ ایک اور ذاتی وجہ کے باعث بھی پریشان تھیں

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

برائیڈل کاؤچر ویک میں ریمپ واک پر ہونے والی شدید تنقید کے بعد سوشل میڈیا اسٹار جنت مرزا نے آخرکار خاموشی توڑ دی ہے۔

جنت مرزا نے اپنی وضاحتی ویڈیو میں تسلیم کیا کہ ریمپ واک ان کے لیے توقع سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئی، حالانکہ ابتدا میں انہیں لگا تھا کہ وہ اسے آسانی سے مینیج کر لیں گی۔

جنت مرزا کے مطابق شو کے دوران ان کا لباس غیر معمولی حد تک بھاری تھا، جسے سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور ذاتی وجہ بھی تھی جس کے باعث وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، تاہم اس حوالے سے انہوں نے تفصیل بتانے سے گریز کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ شو کے دوران کئی چیزیں ریہرسل کے مطابق نہیں ہوئیں، جس کا براہِ راست اثر ان کی واک پر پڑا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنت مرزا نے مزید کہا کہ ریمپ پر لائٹنگ اور دیگر انتظامی معاملات بھی ویسے نہیں تھے جیسے انہیں بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو گئیں۔ تاہم ان تمام مشکلات کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر یہ تجربہ ان کے لیے نیا اور سیکھنے والا رہا۔

جنت مرزا کی جانب سے دی گئی اس وضاحت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جہاں صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ مداحوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ بعض صارفین اب بھی ریمپ واک کے معیار پر سوال اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |
جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |

متعلقہ

Express News

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

Express News

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

Express News

2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

Express News

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

Express News

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو