چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز عطا

راولپنڈی:
چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز عطا کیا گیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشانِ امتیاز (ملٹری)، ہلالِ جرأت نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران وزیر دفاع، شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی۔
اہم ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے مابین باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور عسکری تعاون، اسٹریٹجک اشتراکِ عمل اور بدلتے ہوئے جغرافیائی چیلنجز شامل تھے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان گہرے، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق بھی کی گئی۔
دورے کے دوران خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے فرمان کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مملکتِ سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسی لینس بھی عطا کیا گیا۔
یہ اعزاز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نمایاں عسکری خدمات اور قیادت کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ میں اُن کے مرکزی کردار کو بھی سراہا گیا۔ یہ اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے لیے خدمات، بالخصوص انسدادِ دہشت گردی اور سلامتی کے شعبے میں مسلسل تعاون کا بھی اعتراف ہے۔
سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک وژن کو سراہتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ و برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے اُن کے عزم کی تعریف کی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس اعزاز پر خادم الحرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور اسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط و دیرپا تعلقات کی عکاسی قرار دیا۔ انہوں نے مملکتِ سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسی لینس کا عطا کیا جانا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی مضبوطی اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی و عالمی امن کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کرتا ہے۔