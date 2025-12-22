چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز عطا

دورۂ سعودی عرب کے دوران آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز عطا کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشانِ امتیاز (ملٹری)، ہلالِ جرأت نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران  وزیر دفاع، شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی۔

اہم ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے مابین باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور عسکری تعاون، اسٹریٹجک اشتراکِ عمل اور بدلتے ہوئے جغرافیائی چیلنجز شامل تھے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان گہرے، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق بھی کی گئی۔

دورے کے دوران خادم الحرمین شریفین  شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے فرمان کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مملکتِ سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسی لینس بھی عطا کیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گرد ہمارے شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، فیلڈ مارشل

Express News

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیبیائی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات

Express News

قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں، فیلڈ مارشل

یہ اعزاز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نمایاں عسکری خدمات اور قیادت کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ میں اُن کے مرکزی کردار کو بھی سراہا گیا۔ یہ اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے لیے خدمات، بالخصوص انسدادِ دہشت گردی اور سلامتی کے شعبے میں مسلسل تعاون کا بھی اعتراف ہے۔

سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک وژن کو سراہتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ و  برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے اُن کے عزم کی تعریف کی۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس اعزاز پر خادم الحرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور اسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط و دیرپا تعلقات کی عکاسی قرار دیا۔ انہوں نے مملکتِ سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔

کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسی لینس کا عطا کیا جانا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی مضبوطی اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی و عالمی امن کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کرتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو