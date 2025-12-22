سان فرانسسکو: بجلی کی بندش، ٹریفک سگنلز کی عدم دستیابی نے ڈرائیور-لیس ٹیکسیوں کو الجھا دیا

سان فرانسسکو میں حالیہ بجلی کی بندش نے Waymo کی بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ٹیکسیوں کو مشکل میں ڈال دیا۔
بجلی کی بندش کی وجہ سے ٹریفک لائٹس غیر فعال ہو گئیں اور ویمو کی خودکار ٹیکسیاں اپنے روٹ پر چلتے ہوئے ٹریفک لائٹس کی عدم دستیابی کو نہیں سمجھ پائیں، جس کی وجہ سے وہ الجھ کر رک گئیں۔
سان فرانسسکو میں ایک بڑی بجلی کی بندش نے شہر کے ایک بڑے حصے کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں شہر کی ٹریفک لائٹس اور دیگر ضروری انفراسٹرکچر غیر فعال ہوگئے۔
یہ مشکلات خاص طور پر ان علاقوں میں تھیں جہاں ٹریفک سگنلز کے بغیر گاڑیاں چل رہی تھیں، کیونکہ ڈرائیور لیس گاڑیاں ایسی صورتحال میں صحیح فیصلہ نہیں لے پارہی تھیں۔
ویمو نے اس صورتحال کو خطرناک اور غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے اپنی تمام ٹیکسیوں کو بند کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ گاڑیاں ٹریفک کی صورتحال اور سیف روٹس کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام ہو سکتی ہیں۔
کمپنی نے کہا کہ جب تک بجلی کی سپلائی بحال نہیں ہوتی، وہ اپنی سروسز کو محدود یا مکمل طور پر بند کر دیں گے تاکہ صارفین اور دوسرے ڈرائیورز کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔