یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جوا ایپس کی تشہیر اور ترغیب کے مقدمے میں ضلع کچہری لاہور میں پیش ہوئے، اس دوران انہوں نے عدالت میں بیان حلفی جمع کروادی۔
بیان حلفی میں ڈکی بھائی نے کہا ہے کہ یوٹیوب چینل حوالے کیا جائے، 17 ویڈیوز پر این سی سی آئی اے نے اعتراض کیا تھا، ان 17 ویڈیوز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔
بیان حلفی میں مزید کہا گیا کہ ان 17 ویڈیوز کو نہ ڈیلیٹ کیا جائے گا اور نہ ایڈٹ کیا جائے گا جب کہ یہ یوٹیوب چینل ہی میرا واحد ذریعہ معاش ہے، یوٹیوب چینل کی مین ایکسس نہ ہونے کے باعث مالی خسارہ کا سامنا ہے۔
بعد ازاں، عدالت نے این سی سیُ آئی اے سے معاملہ پر جواب طلب کر لیا۔
خیال رہے کہ ڈکی بھائی کو 17 اگست کو جوا ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے الزام میں لاہور ایئرپورٹ سے بیرون ملک جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔
لاہور ہائیکورٹ نے 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض یوٹیوبر ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت منظور کی تھی اور انہیں 26 نومبر کو ضمانت پر رہا کردیا گیا تھا۔
چند روز قبل، ضمانت پر رہائی کے بعد سے ڈکی بھائی نے دوبارہ یوٹیوب پر واپسی کی اور انہوں نے گزشتہ ویڈیو میں اپنے وی لاگ کی کمائی سے متعلق کھل کر گفتگو کی۔