پاکستان میں کرپٹو ریگولیشن میں زبردست پیشرفت

پاکستان کا نوجوان طبقہ پیشہ ورانہ صلاحیت، جدت اور نئی ٹیکنالوجیز اپنانے میں ماہر ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے تاریخی اقدام کے باعث پاکستان بین الاقوامی ڈیجیٹل مارکیٹ کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی جانب سے کیپٹل مارکیٹس کو مضبوط بنانے کے لیے فوری اور متحرک اقدامات جاری ہیں۔

پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے سابق بائننس سی ای او چانگ پینگ ژاؤ اور بلاک چَین پلیٹ فارم "ٹرون" کے بانی جسٹن سن سے اہم ملاقات کی۔

سابق بائننس سی ای او چانگ پینگ ژاؤ کے مطابق پاکستان نے کرپٹو ریگولیشن میں تیزی سے ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستانی نوجوان طبقہ کے لیے منظم اور محفوظ کرپٹو اپنانے کے مواقع فراہم کیے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ پیشہ ورانہ صلاحیت، جدت اور نئی ٹیکنالوجیز اپنانے میں ماہر ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ کرپٹو صارفین رکھنے والی آبادی میں دنیا کے تین بڑے کرپٹو ممالک میں شامل ہے۔

پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ٹوکنائز کرنے سے عالمی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ اور ملکی معیشت مستحکم ہوگی۔ جسٹن سن کا کہنا تھا کہ کرپٹو کی بدولت ہر شہری کے لیے آسان اور مساوی مالی رسائی حاصل ہو سکے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 11:35 AM |
ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 22, 2025 10:58 AM |
مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو