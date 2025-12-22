جڑانوالہ میں دلخراش واقعہ: 5 سالہ بچی کو مبینہ جنسی زیادتی کے بعد قتل کردیا گیا

سفاک ملزم 5 سالہ فضیلت کو گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد لاش کو مکئی کے کھیتوں میں پھینک کر فرارہوگیا

ویب ڈیسک December 22, 2025
جڑانوالہ میں دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں تھانہ روڈالہ کی حدود میں واقع چکنمبر 368گ ب میں پانچ سالہ بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کردیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق جڑانوالہ پولیس  نے کہا کہ سفاک ملزم 5 سالہ فضیلت کو گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد لاش کو مکئی کے کھیتوں میں پھینک کر فرارہوگیا۔

ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی۔

پولیس نے کہا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فرانزک ٹیم نے موقع سے شواہد اکٹھے کرلیے، سی پی او کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتارکر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
