افغان بورڈ کا اکتوبر میں نئی ٹی 20 لیگ شروع کرنے کا اعلان

لیگ میں نمایاں قومی کھلاڑیوں کے ساتھ غیر ملکی اسٹارز کو بھی شامل کیا جائے گا، افغان کرکٹ بورڈ

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

افغان بورڈ نے افغانستان پریمیئر لیگ (اے پی ایل) کے نام سے نئی فرنچائز بنیادوں پر ٹی 20 لیگ شروع کرنے کا اعلان کردیا۔

 پہلا سیزن 2026 کی آخری سہ ماہی (اکتوبر کے قریب) متحدہ عرب امارات میں منعقد ہوگا، اس میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی۔

 افغان بورڈ کے مطابق لیگ میں نمایاں قومی کھلاڑیوں کے ساتھ غیر ملکی اسٹارز اور ابھرتے ہوئے مقامی ٹیلنٹ کو شامل کیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا ڈرافٹ یا نیلامی آئندہ برس جون، جولائی میں متوقع ہے۔

یاد رہے کہ افغان لیگ کا ایک ایڈیشن 2018 میں بھی کھیلا گیا تھا، جس میں کرس گیل، برینڈن میک کولم، شاہد آفریدی جیسے بڑے نام شامل تھے، ادائیگی اور شفافیت کے مسائل کی وجہ سے لیگ بند ہوگئی تھی، اب اسے بحال کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |
ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 12:12 PM |
ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 22, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کو وکٹ کیپنگ میں نئے آپشنز کی تلاش، سلیکٹرز نے دو کھلاڑیوں پر نظیں جمالیں

Express News

شکستوں کے گرداب میں پھنسی پاکستان ہاکی ٹیم ایک اور مشکل کا شکار ہوگئی

Express News

چھکے چوکوں کی برسات؛ سمیر منہاس نے بھارت کیخلاف میچ میں تاریخ رقم کردی

Express News

سکھر میں انٹرنیشنل میراتھن مراکش کے الیوسوف عبدالماجد نے جیت لی

Express News

ایشیا کپ انڈر 9 فائنل: کیا بھارت آج محسن نقوی سے ٹرافی وصول کرے گا؟

Express News

نیوزی لینڈ کے اوپنرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں نیا تاریخی ریکارڈ قائم کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو