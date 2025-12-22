محکمہ پاسپورٹس میں کارکردگی مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف

اب پاکستان و دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواستوں اور ڈیلیوری کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا سکے گی

ویب ڈیسک December 22, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

محکمہ پاسپورٹس کی جانب سے درخواستوں، پرنٹنگ اور کارکردگی مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروا دیا گیا۔

ڈی جی پاسپورٹس کے احکامات پر ہیڈکوارٹرز میں خصوصی 24/7 مانیٹرنگ روم قائم کر دیا گیا۔

ڈیجیٹل اینٹگریٹڈ ڈیش بورڈ سے ڈیلی آپریشنز کی مانیٹرنگ اور ایولیوشن ہوگی۔ شفاف، مؤثر اور تیز ترین پاسپورٹ سروسز کی فراہمی اہم سنگ میل ہے۔

اب پاکستان و دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواستوں اور ڈیلیوری کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا سکے گی۔ نئے سسٹم کے تحت پاسپورٹ کی اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے پر نگرانی کی جائے گی۔

نئے مانیٹرنگ سسٹم کے تحت پاسپورٹ دفاتر میں رش کی بھی خودکار نشاندہی کی جا سکے گی جبکہ جدید مانیٹرنگ سسٹم سے اسٹاف کی کارکردگی اور پاسپورٹ پرنٹنگ کا عمل مانیٹر کیا جائے گا۔ نیٹ ورک میجمنٹ سسٹم کے تحت بیک لاگ اور مشینری اسٹیٹس بھی مانیٹر ہوگا۔

ڈی جی پاسپورٹس مصطفیٰ جمال قاضی کے مطابق مانیٹرنگ کے جدید نظام کے ذریعے محکمہ پاسپورٹس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا، افسران و عملہ کی کارکردگی سے لیکر تمام دفاتر میں شہریوں کا رش بھی مانیٹر ہوگا۔ مانیٹرنگ میں نشاندہی کے بعد مسائل کو فی الفور حل کرنے کا نظام بھی متعارف کروایا گیا ہے۔
