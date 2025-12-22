مکہ مکرمہ میں منشیات اسمگلنگ کے جرم میں دو پاکستانیوں کو سزائے موت

سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے کاروبار کو سخت جرم سمجھا جاتا ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
مکہ مکرمہ میں دو پاکستانی شہریوں کو منشیات اسمگلنگ کے جرم میں پھانسی دے دی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق  دو پاکستانی شہری جن پر سعودی حکام نے منشیات کی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا تھا، جرم ثابت ہونے پر پھانسی دے دی گئی ہے۔

سعودی حکام نے دونوں افراد کو منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے طور پر گرفتار کیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر سعودی عدالت نے دونوں افراد کے خلاف موت کی سزا سنائی اور اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔

سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے کاروبار کو سخت جرم سمجھا جاتا ہے۔ سعودی حکام منشیات کے اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف مستقل کارروائیاں کرتے ہیں اور اس نوعیت کے جرائم کی سزا کے طور پر موت، قید یا کئی سالوں کی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

اعلیٰ حکام کے مطابق، منشیات اسمگلنگ سعودی معاشرتی نظام اور معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے اور اس کے تدارک کے لیے قانونی عمل بہت سخت ہے۔
