اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیوں کی منظوری دیدی

بین الاقوامی قوانین کے تحت مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی سمجھا جاتا ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔

نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری کا اعلان اسرائیل کے وزیرِ خزانہ بیتزلئیل سموٹریچ نے کیا۔ کابینہ نے 19 نئی یہودی بستیوں کو باضابطہ طور پر تعمیر اور قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 

ان میں دو ایسی بستیاں بھی شامل ہیں جو 2005 میں انخلا کے دوران ختم کی گئی تھیں، لیکن اب دوبارہ قائم کی جائیں گی۔ اس فیصلے کے ساتھ گذشتہ چند برسوں میں منظور کی جانیوالی مجموعی بستیوں کی تعداد 69 تک پہنچ گئی ہے۔ 

بین الاقوامی قوانین کے تحت مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اور اس پر اقوام متحدہ سمیت متعدد ممالک نے تنقید کی ہے۔ فلسطینی رہنماؤں اور عرب ممالک نے اس منصوبے کی شدید مذمت کی ہے، اسے فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا گیا ہے۔ 

یہ اقدام اسرائیلی-فلسطینی تصادم اور مغربی کنارے میں امن کے عمل کے لیے مزید خطرے کا باعث ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق یہ بستیوں کی توسیع فلسطینی علاقوں کو مزید تقسیم کرنے اور مستقبل میں ایک مستقل فلسطینی ریاست کے قیام کے امکان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |
ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 12:12 PM |
ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 22, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

ایلون مسک سرخرو، عدالت نے تاریخ کا مہنگا ترین تنخواہ پیکج بحال کر دیا

Express News

یوکرین جنگ کے خاتمے کی نئی امید، امریکا نے روس اور یوکرین کو آمنے سامنے بٹھانے کا فیصلہ کر لیا

Express News

پانچ ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر پائلٹ کا انوکھا احتجاج، مسافر حیران

Express News

لندن کی عدالت نے پاکستانی نوجوان کی بہادری پر بڑا انعام دے دیا

Express News

جنوبی افریقہ میں بار پر فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 10 زخمی

Express News

مودی پالیسیوں کے خلاف بنگلا دیش میں شدید احتجاج، بھارت مخالف نعرے گونج اٹھے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو