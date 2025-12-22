شوبز کی دنیا سے متعلق اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں عزت اور شہرت عارضی ہوتی ہے اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے، خاص طور پر بطور چائلڈ اداکار ٹی وی سے اپنا کریئر شروع کرنے والے اکثر لوگ اسکرین سے غائب ہوجاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے کردار ادا کرنے والے فنکار بھی مسلسل کام نہ ملنے کی وجہ سے بہت جلد مالی عدم استحکام اور سماجی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔
امریکی چینل نکلوڈیئن کے مشہور ٹی وی شو (Ned’s Declassified School Survival Guide) سے بطور چائلڈ آرٹسٹ شہرت پانے والے اداکار ٹائلر چیس سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ٹائلر چیس کو امریکا کے شہر کیلیفورنیا میں سڑکوں پر پایا گیا یعنی وہ بے گھر ہیں اور سڑکوں پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔
وائرل ویڈیو میں خاتون کے پوچھنے پر ٹائلر چیس پُرسکون لہجے میں بتاتے ہیں کہ وہ ماضی میں نکلوڈیئن ٹی وی پر کام کرچکے ہیں اور اپنے شو کا نام بھی خود بتاتے ہیں۔
ویڈیو بنانے والی خاتون فوراً انہیں پہچان لیتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا اچھا تو اپنے وہ بچے کا کردار ادا کیا تھا، جس پر ٹائلر بھی ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر یہ ویڈیو شیئر کرنے والے صارف ماریو نافل نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شہرت کتنی تیزی سے ماند پڑ جاتی ہے، اور یہ کہ کیمروں کے بند ہونے کے بعد چائلڈ ایکٹرز کو اکثر کتنا سہارا ملتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ فلمی دنیا اور پیسے سے متعلق ایک حقیقت ہے اور خاص طور پر بچپن کی شہرت ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہے۔