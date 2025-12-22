سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سڑک کنارے بیٹھے چائلڈ اسٹار کو ویڈیو بنانے والی خاتون فوراً پہچان لیتی ہیں

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

 

شوبز کی دنیا سے متعلق اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں عزت اور شہرت عارضی ہوتی ہے اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے، خاص طور پر بطور چائلڈ اداکار ٹی وی سے اپنا کریئر شروع کرنے والے اکثر لوگ اسکرین سے غائب ہوجاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے کردار ادا کرنے والے فنکار بھی مسلسل کام نہ ملنے کی وجہ سے بہت جلد مالی عدم استحکام اور سماجی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔

امریکی چینل نکلوڈیئن کے مشہور ٹی وی شو (Ned’s Declassified School Survival Guide) سے بطور چائلڈ آرٹسٹ شہرت پانے والے اداکار ٹائلر چیس سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
 

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ٹائلر چیس کو امریکا کے شہر کیلیفورنیا میں سڑکوں پر پایا گیا یعنی وہ بے گھر ہیں اور سڑکوں پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔

وائرل ویڈیو میں خاتون کے پوچھنے پر ٹائلر چیس پُرسکون لہجے میں بتاتے ہیں کہ وہ ماضی میں نکلوڈیئن ٹی وی پر کام کرچکے ہیں اور اپنے شو کا نام بھی خود بتاتے ہیں۔

ویڈیو بنانے والی خاتون فوراً انہیں پہچان لیتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا اچھا تو اپنے وہ بچے کا کردار ادا کیا تھا، جس پر ٹائلر بھی ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر یہ ویڈیو شیئر کرنے والے صارف ماریو نافل نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شہرت کتنی تیزی سے ماند پڑ جاتی ہے، اور یہ کہ کیمروں کے بند ہونے کے بعد چائلڈ ایکٹرز کو اکثر کتنا سہارا ملتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ فلمی دنیا اور پیسے سے متعلق ایک حقیقت ہے اور خاص طور پر بچپن کی شہرت ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |
ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |
ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 12:12 PM |

متعلقہ

Express News

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

Express News

بھارتی اداکارہ کی وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں شرکت پر سوال اٹھ گئے

Express News

بیانات، اسکینڈلز اور سوشل میڈیا تنازعات: 2025 کے متنازع پاکستانی شوبز اسٹارز

Express News

ابھرتی ہوئی نوجوان اداکارہ نے کانٹینٹ کریئٹر سے منگنی کرلی

Express News

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو