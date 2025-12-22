آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن مسلم لیگ ن میں شامل،  امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس

کشمیر کا مسئلہ ہماری اولین ترجیح ہے، کشمیر کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، امیر مقام

ویب ڈیسک December 22, 2025
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن  نے مسلم لیگ ن میں شمولیت اختیار کرلی۔

وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے  آزاد کشمیر کے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ حلقہ شرقی باغ سے رکن قانون ساز اسمبلی سردار میر اکبر مسلم لیگ ن میں شامل ہو گئے۔

پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ ن آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا کہ مسلم لیگ ن آزاد کشمیر مختلف حلقوں میں اپنے ساتھیوں کو واپس اپنے گھر لارہی ہے۔ کچھ لوگ جو کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں رہے تھے، ان کو ساتھ لا رہے ہیں۔ ہماری خواہش تھی سردار میر اکبر واپس مسلم لیگ ن میں آئیں اور آج وہ پارٹی میں شامل ہورہے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔

لیگی رہنما راجا فاروق حیدر خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ  میر اکبر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہی شامل تھے۔ ان کی شمولیت سے ضلع باغ میں پارٹی مضبوط ہوگی اور آئندہ انتخابات میں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ ن کی حکومت قائم ہوگی۔

راجا مشتاق احمد منہاس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارٹیوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اچھے اور برے وقت بھی آتے ہیں، تاہم پارٹی کے ساتھ وابستگی شک و شبہے سے بالا تر رہنی چاہیے۔

وفاقی وزیر امورِ کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ماضی میں جو ہوا وہ گزر گیا، اب ہم ایک ہیں، ہمارا قائد نواز شریف ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہماری اولین ترجیح ہے، کشمیر کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کشمیری پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں اور فرنٹ لائن پر ڈٹے ہوئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے پاکستان آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کشمیر کا مقدمہ معرکۂ حق کے بعد پہلی بار دنیا پر واضح ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ ن کو مضبوط اور منظم دیکھ کر خوشی  ہو رہی ہے۔
