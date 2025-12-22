شادی میں فائرنگ سے گھر کا واحد کفیل سر میں گولی لگنے سے زخمی، حالت تشویشناک

زخمی ہونے والے شخص کی شناخت 30 سالہ محمد آصف ولد محمد شفیع کے نام سے کی گئی

December 22, 2025
ماڑی پور مچھر کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر واحد کفیل زخمی ہوگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈاکس تھانے کی حدود ماڑی پور مچھر کالونی مری چوک گرم گلی میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا۔ زخمی ہونے والے شخص کو پیر کی صبح تقریباً ساڑھے 8 بجے رکشا میں سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

سول اسپتال میں موجود پولیس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے شخص کی شناخت 30 سالہ محمد آصف ولد محمد شفیع کے نام سے کی گئی ، زخمی شخص کو سر میں گولی لگی ہے ، ڈاکٹروں کی جانب سے حالت انتہائی تشویشناک بتائی جارہی ہے۔

زخمی ہونے والے محمد آصف کے کزن غلام نبی نے بتایا کہ محمد آصف فشری میں مچھلی کے تاجر کے پاس منشی کا کام کرتا ہے ، دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا کفیل ہے، انہوں نے بتایا کہ اتوار کی شب وہ گرم گلی میں کسی کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا جہاں شدید ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، اسی دوران ایک گولی واپس آکر اصف کے دماغ میں لگی اس کے سر سے خون نکلنے پر علاقے کے لوگ سمجھے کہ کوئی چوٹ لگی ہے جس پر وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔

غلام نبی نے بتایا گھر والے علاقے کے عطائی ڈاکٹر کے کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے اس کے سر میں پٹی کر دی جس پر گھر والے اسے واپس گھر لے آئے تاہم صبح 5 بجے حالت بگڑنے پر آصف کی بہنوں نے مجھے فون کر کے بلایا جس پر میں اسے کھارادر میں واقعے ایک نجی اسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے لینے سے منع کر دیا کہ سر کا معاملہ ہے لہذا سول اسپتال لے جاؤ جس پر میں اسے سول اسپتال لے آیا جہاں ڈاکٹروں نے معائنے اور ایکسرے کے بعد بتایا کہ آصف کو گولی لگی ہے اور گولی ابھی تک سر میں موجود ہے۔

 ڈاکٹروں نے بتایا کہ محمد آصف کا آپریشن کیا جائے گا تاہم آپریشن کب کیا جائے گا اس بارے میں ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا رہے۔
