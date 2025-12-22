عمرے پر جانے سے روکنا حکومت کی نااہلی اور نالائقی  ہے، شیخ رشید

لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس جواد حسن اور جسٹس رضا قریشی نے شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمرے پر کسی کو جانے سے روکنا حکومت کی نااہلی نالائقی  ہے، اس سے قبل مجھے کبھی باہر جانے سے نہیں روکا گیا۔

انہوں نے کہا کہ حکومت نے جواب آج بھی جمع نہیں کرایا نئی تاریخ پر گئی،  موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد اب یہ میری اپیل سماعت ہوگی، میں یہ کیس جیتوں گا اور عمرہ پر بھی جاؤں گا۔

قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس جواد حسن اور جسٹس رضا قریشی نے شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی، ہائی کورٹ نے پٹیشن کی جلد سماعت کیلئے آفس اعتراضات ختم کر دیے، موسم سرما کی چھٹیوں کے فوری بعد جنوری وسط میں اپیل سماعت مقرر کیاجائے۔

ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو بھی جواب جمع کرانے کی اجازت دے دی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ہم نے عمرہ پر جانا ہے اپیل جلد سماعت کیلئے مقرر کیاجائے۔

ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس میں کوئی جلدی نہیں درخواست مسترد کی جائے، ہائی کورٹ نے کہا کہ اپیل جلد سماعت خاف آفس اعتراضات ختم کر رہے ہیں وفاق جواب جمع کرانے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

 Dec 22, 2025 03:50 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |
ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو