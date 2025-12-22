صدر زرداری کو 2 مرتبہ سویلین صدر اور 13 برس سیاسی قیدی رہنے کا منفرد اعزاز حاصل ہے، بلاول بھٹو

بلاول بھٹو زرداری کا کیڈٹ کالج پٹارو کے 63ویں والدین کی تقریب سے خطاب

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میرے والد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ واحد سویلین ہیں جو دو مرتبہ صدر منتخب ہوئے لیکن انہیں یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ساڑھے تیرہ برس سیاسی قیدی کے طور پر گزارے۔

کیڈٹ کالج پٹارو میں 63ویں والدین کی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔

بلاول بھٹو زرداری نے پرنسپل کیڈٹ کالج کموڈور فیصل اقبال قاضی کے ہمراہ پریڈ کا معائنہ کیا
اور کیڈٹ کالج پٹارو کے فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔

بلاول بھٹو زرداری نے کیڈٹ کالج پٹارو کے 63ویں والدین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ میرے خاندان کے لیے بھی ذاتی اہمیت رکھتا ہے، میرے والدآصف علی زرداری بھی کبھی اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں آج آپ کھڑے ہیں،  جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ واحد سویلین ہیں جو دو مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔

ان کا کہنا تھا کہ  اگرچہ میرے والد دو بار صدر منتخب ہوئے لیکن انہیں یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ساڑھے تیرہ برس سیاسی قیدی کے طور پر گزارے، یہاں طالبعلموں کو سکھایا جاتا ہے کہ نظم و ضبط سزا نہیں بلکہ آزادی ہے۔

آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جو ہر نسل نے پہلے بھی دیکھا ہے، ہمیں معاشی دباؤ، علاقائی غیر یقینی صورتحال اور تیزی سے بدلتی دنیا جیسے چیلنجز درپیش ہیں، حال ہی میں ہماری مسلح افواج نے ایک بار پھر اس حقیقت کو ثابت کیا،  پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور اتحاد قیادت کے ذریعے پاکستان نے اپنی خودمختاری کا دفاع کیا اور ایک واضح عسکری کامیابی حاصل کی۔

انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی محض عسکری نہیں بلکہ اخلاقی بھی تھی۔ پاک فوج نے دنیا کو یاد دلایا کہ آزمائش کے وقت پاکستان مضبوط، منظم اور پرعزم کھڑا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک اور اہم بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قوموں کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ کردار سے ناپی جاتی ہے۔

بلاول بھٹو نے کہا کہ کل کا پاکستان وہی بنائے گا جو شارٹ کٹس کے بجائے دیانت،ذاتی مفاد کے بجائے خدمت اور سہولت کے بجائے جرات کو ترجیح دیں گے، آپ میں سے کچھ مسلح افواج کی وردی پہنیں گے، کچھ کلاس رومز، لیبارٹریز، عدالتوں، بورڈ رومز اور عوامی اداروں میں ملک کی خدمت کریں گے۔

بلاول بھٹو نے کیڈٹس کو مشورہ دیا کہ  جب راستہ واضح نہ ہو دیانت کا انتخاب کریں۔جب دباؤ زیادہ ہو نظم و ضبط پر بھروسہ کریں، اور جب وطن پکارے جرأت کے ساتھ لبیک کہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

 Dec 22, 2025 05:44 PM |
معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

 Dec 22, 2025 04:07 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو