گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری

سام سنگ گلیکسی اے 56 نے اس ہفتے بھی اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست میں سام سنگ گلیکسی اے 56 نے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔

مقبول اسمارٹ فونز کی جاری ہونے والی تازہ ترین فہرست درج ذیل ہے:

فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی اے 56 پہلے، ون پلس 15 آر فائیو جی (نئی انٹری) دوسرے اور سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

ایپل آئی فون 17 پرو میکس چوتھے، ون پلس 15 فائیو جی پانچویں، سام سنگ گلیکسی اے 17 چھٹے، شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا ساتویں پوزیشن پر ہیں۔

آٹھویں پوزیشن پر شیاؤمی 17 پرو میکس پرو ، شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 پرو + فائیو جی (ریلیز آئندہ دنوں میں متوقع ہے) نویں اور شیاؤمی پوکو ایکس 7 پرو دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔
