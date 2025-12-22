گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست میں سام سنگ گلیکسی اے 56 نے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔
مقبول اسمارٹ فونز کی جاری ہونے والی تازہ ترین فہرست درج ذیل ہے:
فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی اے 56 پہلے، ون پلس 15 آر فائیو جی (نئی انٹری) دوسرے اور سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
ایپل آئی فون 17 پرو میکس چوتھے، ون پلس 15 فائیو جی پانچویں، سام سنگ گلیکسی اے 17 چھٹے، شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا ساتویں پوزیشن پر ہیں۔
آٹھویں پوزیشن پر شیاؤمی 17 پرو میکس پرو ، شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 پرو + فائیو جی (ریلیز آئندہ دنوں میں متوقع ہے) نویں اور شیاؤمی پوکو ایکس 7 پرو دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔