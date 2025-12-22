شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کی نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئی

تقریب میں وزیر داخلہ سندھ، پولیس افسران اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے بھی شرکت کی

ویب ڈیسک December 22, 2025
فوٹو انٹرنیٹ

سندھ پولیس نے نڈر افسر ایس ایس پی چوہدری اسلم شہید کے صاحبزادے نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔

شہید پولیس افسر کے صاحبزادے کے نکاح کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی جس کی تصاویر انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہورہی ہیں۔

نکاح کی تقریب میں چوہدری اسلم اور اُن کی اہلیہ نورین اسلم کے رشتے داروں کے علاوہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، پولیس افسران نے شرکت کی۔

SSP Aslam Chaudhary Son’s Nikkah Event

اس کے علاوہ وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار میں تقریب میں نظر آئے۔

SSP Aslam Chaudhary Son’s Nikkah Event

واضح رہے کہ چند روز پہلے ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم دھریندر کی وجہ سے چوہدری اسلم ایک بار پھر خبروں میں آئے، اُن کا کردار معروف اداکار سنجے دت نے ادا کیا ہے۔

SSP Aslam Chaudhary Son’s Nikkah Event

SSP Aslam Chaudhary Son’s Nikkah Event

SSP Aslam Chaudhary Son’s Nikkah Event
 Dec 22, 2025 09:22 PM |
بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

 Dec 22, 2025 06:44 PM |
سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

 Dec 22, 2025 06:52 PM |

