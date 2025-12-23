سال 2025 کی انوکھی ایجادات

سال 2025 انوکھی ایجادات کے حوالے سے ایک اہم برس رہا

December 23, 2025
سال 2025 انوکھی ایجادات کے حوالے سے ایک اہم برس رہا۔ اس سال سائنس دانوں نے نِت نئی ایجادات کیں۔

ان چند ایجادات میں کچھ درج ذیل ہیں:

کیڑوں کو دیکھنے والا کیمرا

آج کل ہم زیرگی کرنے والے کیڑوں کی اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ سمجھنے لگے ہیں۔ اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو ہماری غذا کی ترسیل ہی درہم برہم ہو جائے۔ اسی شعور کے تحت بہت سے شوقین باغبان pollinator gardens لگا رہے ہیں، جن میں خاص طور پر ایسے پھول منتخب کیے جاتے ہیں جو شہد کی مکھیوں، تتلیوں اور دوسرے بیج پھیلانے والے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔

اسی تناظر میں نیا Petal ایک بہترین اضافہ ہے۔ یہ نارنجی رنگ کا پھول جیسا camera ہے جو پودے نما تنے پر لگا ہوتا ہے۔ یہ اے آئی کی مدد سے کیڑوں کی شناخت کرتا ہے، ان کی نقل و حرکت کو ٹریک کرتا ہے اور دوسری سرگرمیوں مثلاً بیجوں سے کونپلیں نکلنے کے عمل کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔

اگر آپ کے پاس پہلے سے باغ نہیں ہے تو آپ کمپنی کے Wonder Blocks بھی آرڈر کر سکتے ہیں جو کہ اس موسمِ بہار میں دستیاب ہوں گے۔

اسمارٹ لپ اسٹک

برازیل کی کاسمیٹکس کمپنی بوٹیکارِیو نے اپنی اے آئی سے چلنے والی پروٹو ٹائپ لپ اسٹک متعارف کرائی ہے جو بصری معذوری رکھنے والے یا وہ افراد جن کا اوپری جسم حرکت نہیں کرتا کے لیے لپ اسٹک لگانے کے عمل کو ممکن بناتی ہے۔ ایک سینسر صارف کے ہونٹوں کے خدوخال کی شناخت کرتا ہے، پھر صارف اپنی پسند کا رنگ منتخب کرتا ہے اور اس کے بعد ایک روبوٹ بازو لپ اسٹک لگا دیتا ہے۔

کمپنی اس سے پہلے ہی آسان گرفت والے میک اپ برش تیار کر چکی ہے، جو اُن افراد کے لیے مددگار ہیں جنہیں حرکات کی کوآرڈی نیشن یا ہاتھوں کی طاقت میں کمی کا سامنا ہوتا ہے۔

ماحول کو کنٹرول کرنے والے ایئر بڈز

دماغی امپلانٹس پر ہونے والی تحقیق میں کافی حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے، جن کی مدد سے صارف اپنے خیالات کے ذریعے اشیاء کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دماغ کی سرجری درکار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ناکی نیورل ایئر بڈز بغیر اسپتال لے جائے اسی طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایئر بڈز چہرے اور آنکھوں کی معمولی حرکات کے ذریعے کمپیوٹرز، وہیل چیئرز اور دیگر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

جائرو اسکوپک ٹیکنالوجی کی بدولت صارف اپنا کام کر کر سکتے ہیں جیسے کہ دانت بھینچ کر لیمپ آن یا آف کرنا یا سر کو ہلکا سا جھکا کر ٹی وی کی آواز کم یا زیادہ کرنا۔

ان ایئر بڈز نے 2025 کے سی ای ایس انوویشن ایوارڈ میں کامیابی حاصل کی۔ پچھلے سال ایک بیان میں سی ای او اور بانی مارک گاڈسی نے کہا تھا کہ ان کا مشن یہ ہے کہ ناکی کی صلاحیتوں کے ذریعے ہر فرد کو بااختیار بنایا جائے اور ایک زیادہ جامع اور جدت بھرے مستقبل کی راہ ہموار کی جائے۔

ہوا سے کافی بنانے والی مشین

تصور کریں کہ آپ کو ہر صبح تازہ کافی ملے اور اس کے لیے کافی میکر میں پانی بھرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ یہ جادو جیسا کام کارا پوڈ ڈیوائس انجام دیتی ہے، جو فضا میں موجود نمی کو روزانہ 13 کپ پانی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس مشین میں پانی کو صاف کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ فلٹر لگا ہوا ہے اور یہ کافی بنانے کے لیے پودوں سے تیار کردہ کافی پوڈز استعمال کرتی ہے۔

کارا پوڈ دراصل کمپنی کارا واٹر کی پہلے سے موجود مصنوعات کی لائن پر مبنی ہے، جس میں گھریلو استعمال کے لیے ہوا سے پانی بنانے والی مشینیں شامل ہیں۔
